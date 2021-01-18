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Meclis Genel Kurulu toplantısında yasa gücünde kararname ele alındı

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname de ele alındı.

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:35
Meclis Genel Kurulu toplantısında yasa gücünde kararname ele alındı
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MECLİS GENEL KURULU TOPLANTISINDA YASA GÜCÜNDE KARARNAME ELE ALINDI

Meclis Genel Kurulu toplantısında, Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname de ele alındı.

Kararname hakkındaki Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi raporunun okunmasının ardından Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros söz aldı.

Toros, bu kararnamenin gerekçelerine bakıldığında pandemiye karşı mücadelede gerekli tedbirlerin sağlanması için kaynak oluşturmak ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Pandemi döneminde birçok yatırımcının kira toplayamadığını, toplayabilenlerin de sözleşmedeki ücretlerden çok daha az kiralar toplayabildiğini söyleyen Toros, halkın ciddi bir gelir kaybı yaşadığını dile getirdi.

Gayrimenkul sahiplerinin bu zammı mevcut koşullarda ödeyemeyeceğini ve beyandan kaçınma yoluna gideceğini söyleyen Toros, bunun günün sonunda kayıt dışılığı artıracağını anlattı.

Bu düzenlemenin yasa gücünde kararname ile yapılmasının Anayasa’ya da aykırı olduğunu belirten Toros, bugün bu oylamanın yapılmaması, kararnamenin gerçi çekilmesi gerektiğini söyledi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, olağanüstü bir dönemden geçildiğini belirtti.

Yasalar yapılırken ideal koşullar için yapıldığını, süreç içinde eksikliklerin tamamlandığını ifade eden Özyiğit, gündemdeki yasada “ben bugün kendime göre düzenleyim” mantalitesi olduğunu savundu ve bunun da doğru olmadığını anlattı. Özyiğit, bir düzenleme yapılacaksa o günün koşullarına göre yapılması gerektiğini kaydetti.

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Vergiler doğru dürüst toplanamazken, vergi ve harçlara zam yapılmasını doğru bulmadığını anlatan Özyiğit, ihtiyaç varsa yasal düzenleme olarak Meclis’e getirilebileceğini kaydetti.

Özyiğit, taşınmaz mal vergilerinin rayiç bedel göz önüne alınarak alınması gerektiğini ancak şu anda böylesi bir ekonomik krizden geçilirken zam yapılmasının doğru olmadığını belirtti.

Özyiğit, düzenleme yapılacaksa bunun da yasayla yapılması gerektiğini anlattı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da söz alarak, pandemi nedeniyle belediyelerin gelirlerinde eksilme giderlerinde artış yaşadığını söyledi. Hayat pahalılığı nedeniyle belediyelerin personel giderleri başta olmak üzere birçok giderinin arttığını anlatan Erhürman, pandemi döneminde reel sektörün desteklenmeye çalışıldığı gibi belediyelerin de desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Şu anda oylaması yapılacak bu konunun basit bir konu olmadığını bunun Meclis’in bundan sonraki çalışmasını belirleyecek bir konu olduğunu kaydeden Erhürman, normalde Bakanlar Kurulu’ndan gelmesi gereken konunun yasa gücünden kararnameyle komite üzerinden Meclis’e geldiğini söyledi.

Erhürman, bu kapı açılırsa, bundan sonra kötü niyetli bir hükümetin Ceza Yasası’nda da değişiklik yapmasına yol açacağını dile getiridi.

Bu konudaki ihtiyacı gördüklerini söyleyen Erhürman, öte yandan yasa gücünde kararname olarak gelmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Erhürman tüm vekilleri uyardı, “hükümete böyle bir yol açılırsa yarattığınız keşmekeşi şeytan gelse çözmez” dedi.

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