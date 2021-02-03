Meclis Genel Kurulu toplantıları ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.
Meclis Genel Kurulu’nun toplantı günü ileriki günlerde belirlenecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yarın ve 8 Şubat Pazartesi günü için planlanan toplantıları, devam eden pandemi önlemleri dolayısıyla ertelendi.
Meclis Genel Kurulu’nun toplantı günü ileriki günlerde belirlenecek.