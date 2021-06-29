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Meclis Genel Kurulu toplanıyor

Dünkü Meclis toplantısı nisap sorunu nedeniyle bugüne ertelendi..

29 Haziran 2021 Salı 08:45
Meclis Genel Kurulu toplanıyor
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili öncesinde son toplantısı olan dünkü toplantısı toplantı sürerken yaşanan nisap sorunu nedeniyle tamamlanamadı. Toplantı bugüne ertelendi.

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Meclis Genel Kurulu’nda Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2021 bütçesiyle ilgili tasarı görüşülürken oylama aşamasında nisap düştü.

Oturuma verilen aranın ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında yeniden toplanmayı deneyen Meclis Genel Kurulu, isim okunarak yapılan yoklamada 26 yeter sayıya ulaşamadı.

Başkan Sennaroğlu, oturumu iç tüzük gereği 24 saat sonraya yani bugüne erteledi ..

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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