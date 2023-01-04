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Meclis Genel Kurulu toplandı
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Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 12:19
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.30’da Zorlu Töre başkanlığında 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etmek üzere toplandı.

Gündemde bugün 11 milyon 535 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), 236 milyon 796 bin 700 TL’lik Mahkemeler, 1 milyar 996 milyon 600 bin TL’lik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 362 milyon 417 bin 980 TL’lik Dışişleri Bakanlığı, 4 milyar 142 milyon 368 bin 200 TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı ve 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçeleri bulunuyor.

İlk olarak 11 milyon 535 bin TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi görüşülüyor.

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