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Meclis Genel Kurulu toplandı
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Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplandı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 13:54
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 12.05’te toplandı.

Toplantının başında Meclis’te temsil edilen tüm partilerin İstanbul’da dün meydana gelen bombalı saldırıyı kınadığı deklarasyon okundu.

Deklarasyonda şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyet Meclisinde bulunan tüm siyasi partiler 13 Kasım 2022 İstanbul taksimde gerçekleşen ve en temel insan hakları olan yaşam hakkını hedef alan çirkin kanlı ve hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

İstanbul’da huzur ve güveni hedef almış bu alçak saldırıyı düzenleyen ve teröre destek veren tüm güçleri esefle kınıyoruz. Terör yüzünü bir kez daha göstermiştir. Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini yok etmeyi amaçlayan bu saldırıların kısa sürede yok edileceğine inancımız tamdır. Saldırıdan yaralı kurtulan ve hastanelerde tedavi altına alınanlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere rahmet yakınlarına da sabırlar dileriz. Türkiye’nin başı sağ olsun.”

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