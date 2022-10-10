Meclis Genel Kurulu toplandı

TAK ve BRTK’nın 2022 bütçeleri ile radyo ve televizyonlarla ilgili tasarı da gündemde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.20’de, yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında başlayan toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.

“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor