banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını bile alamıyoruz!
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını...
Genç yaşta hayatını kaybetti
GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETTİ
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Girne'de feci olay!
Girne'de feci olay!
banner404

Meclis Genel Kurulu toplandı

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:30
Meclis Genel Kurulu toplandı

TAK ve BRTK’nın 2022 bütçeleri ile radyo ve televizyonlarla ilgili tasarı da gündemde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.20’de, yasama gündemiyle toplandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe  başkanlığında başlayan toplantıda, sunuşların ardından özel gündemde yer alan Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülecek.

“Komitelerden gelen tasarı ve öneriler ile görüşülecek diğer işler” bölümünde ise “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi ile Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor

banner360
Son Güncelleme: 10.10.2022 12:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını bile alamıyoruz!
7 Milyon TL’lik anjiyo cihazını bile alamıyoruz!
Genç yaşta hayatını kaybetti
Genç yaşta hayatını kaybetti
Alper Köroğlu sur içi cazibe merkezi olacak
Alper Köroğlu sur içi cazibe merkezi olacak
Beyarmudu karakolu ekiplerinden sıkı denetim
Beyarmudu karakolu ekiplerinden sıkı denetim
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
Girne'de feci olay!
Girne'de feci olay!
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurlu yarın toplanacak
Gürültü yapan komşusunu gaz tabancasıyla korkuttu, tutuklandı
Gürültü yapan komşusunu gaz tabancasıyla korkuttu, tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim