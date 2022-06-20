banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
banner405

Meclis Genel Kurulu toplandı

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:45
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 11.15’te ikinci denemsinde Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

banner341
Genel Kurul'da ilk olarak, sürekli komiteler ile geçici ve özel komitelerin meclis tatili sırasında çalışmalarına onay verecek tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oybirliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC Arasında E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere ise oyçokluğuyla kabul edildi.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinde ilişkin tezkereler oyçokluğuyla kabul edildi.

banner360
Son Güncelleme: 20.06.2022 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Şu anki durum sürdürülebilir değildir ve KKTC’ye de Türk dış politikasına da zarar veren bir noktadadır”
Özersay: “Şu anki durum sürdürülebilir değildir ve KKTC’ye de Türk dış politikasına da zarar veren bir noktadadır”
İçişleri Bakanı Öztürkler bugün Ankara’ya gidiyor 
İçişleri Bakanı Öztürkler bugün Ankara’ya gidiyor 
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı
Meclis, nisap sorunu nedeniyle toplanamadı
Meclis, nisap sorunu nedeniyle toplanamadı
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı
Gönyeli’nin ‘Yaşlılara Hizmet Birimi’ yeniden ev ziyaretlerine başladı
YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Balcıoğlu’ndan açıklama
YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Balcıoğlu’ndan açıklama
LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı
LAÜ’de sanal duruşma etkinliği yapıldı
Yarın ilkokullarda karneler dağıtılacak
Yarın ilkokullarda karneler dağıtılacak
Atun Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Atun Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim