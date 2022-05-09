Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 12.15’te Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ilk olarak Meclis Danışma Kurulu’nun, gelecek birleşimin ertelenerek, 16 Mayıs Pazartesi yapılması kararı bilgiye sunuldu.

ŞAHALİ

Bunun üzerine söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, bugünün bir yasama günü olmasına rağmen yasama faaliyeti olmadığını belirterek, denetim gününün yapılmamasını eleştirdi, bunu asla kabul edemeyeceklerini kaydetti.

Kendilerinin denetleme yönündeki konuşma başlıklarını bildirdiklerini söyleyen Şahali, halkın kaynaklarının heba olduğunu belirtti.

Danışma Kurulu’nda alınan erteleme kararına şiddetle karşı olduklarını ifade eden Şahali, “En azından Meclis çalışabilsin” dedi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da bunun üzerine kürsüye çıkarak, hem Şahali’nin az önce konuşma yaptığını hem de parti başkanlarının az sonra konuşma yaparak düşüncelerini açıklayacağını belirtti.

“Bu söylemlere elbette ihtiyaç vardır” diyen Berova öte yandan hükümetin istifa sürecinden geçildiğini anlattı.

“Yoksa UBP’nin denetimden kaçma gibi bir durumu olamaz” diyen Berova, bu nedenle erteleme kararına olumlu oy vereceklerini belirtti.

Bunun üzerine erteleme kararı oy çokluğuyla kabul edildi.