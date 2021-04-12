Meclis Genel Kurulu toplandı

ÖZERSAY: “SINIR KAPILARININ PCR TESTİ ŞARTIYLA GÜNÜBİRLİK, 12 SAATLİĞİNE GEÇİŞLERE AÇILMASI GEREKİYOR”

ÖZYİĞİT: “İKİ BÖLGELİ, İKİ TOPLUMLU TEK ORTAK EGEMENLİĞİ İÇEREN SİYASİ EŞİTLİK TEMELİNDE FEDERAL BİR ÇÖZÜMÜ SONUNA KADAR SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ERHÜRMAN: “KIBRIS’IN KUZEYİNDE BİLDİĞİMİZ DÜNYANIN SONUNA GELDİK.. İSTİKRAR SAĞLANMASI, TÜRKİYE’YLE MALİ İLİŞKİLERİN DOĞRU ZEMİNE OTURTULMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI GEREKİYOR”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 12.30’da Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak, 8 Nisan’da yapılamayan güncel konuşmalara yer verildi.

ÖZERSAY

Bu bölümde ilk sözü HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü için henüz bir müzakere süreci olmadığını ifade eden Özersay, müzakere sürecinin başlayabilmesi için ortak bir zemin oluşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Özersay, Cenevre’deki 5+1 gayri resmi zirvede de kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin başlaması için bir ortak zemin oluşmasının düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.

Halkın Partisi olarak, kapsamlı çözüm müzakerelerinden önce Kıbrıs’ta her iki halkın işbirliği yapmasını önemli gördüklerine dikkat çeken Özersay, güven yaratıcı işbirliği adımlarının atılması için geç kalınmaması ve bu adımların kapsamlı çözüme endekslenmemesi gerektiğini ifade etti.

Özersay, ülke ekonomisine katkıda bulunması amacıyla sınır kapılarının PCR testi olması şartıyla günübirlik, 12 saatliğine geçişlere açılması gerektiğini söyledi. Buna karar vermenin uzmanların işi olduğunu ifade eden Özersay, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu konuyu ele alması halinde, Cenevre öncesinde iki halk arasındaki ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Kıbrıs Rum tarafının pandemiden önce de, yasadışı göçü engellemek iddiasıyla geçiş kapılarından turistlerin geçişlerini durdurduğunu hatırlatan Özersay, “İki taraf, Cenevre zirvesine gitmeden pandemi öncesi dönemdeki gibi geçiş kapılarının kısıtlama olmadan açılması gerektiği konusunda birbirlerine karşılıklı güvence vermelidir” dedi. Özersay, bunun Cenevre Zirvesi’ne de olumlu katkısı olacağını söyledi.

Özersay, Cenevre’de bir ortak zemin bulma çabası gösterileceğinden daha önceki deneyimlerden yararlanmak gerektiğini dile getirdi. Özersay, meselenin özüyle ilgili geçmişte tarafların hassasiyet gösterdiği konularla ilgili yapıcı muğlaklık yaklaşımı sergilendiğini ancak bugünkü şartlarda sorununun çözümü yerine tarafların birbirini suçlayacağı bir ortam yaratabileceğini belirtti.

Kudret Özersay, tarafların sonuç alınmayacak olsa bile sırf anlaşıyormuş gibi görünmek için adımlar atmaması gerektiğini dile getirdi. Özersay, eğer bir ortak zemin yoksa varmış gibi yapmak yerine her iki halkın yararına olacak konularda işbirliği yapmanın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının Meclis’e gelerek bu ve benzeri konularda milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğine işaret eden Özersay, eğer bunun için belirlenmiş bir tarih varsa, o toplantıda hem görüşlerini ortaya koyup, hem de soru soracaklarını kaydetti.

Özersay toplumsal ve ulusal bir mesele olan Kıbrıs konusuna katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise hafta sonu yapılan parti içi seçimlere işaret ederek, “Belki artık seçimleri ve kendi aralarındaki tartışmalar geri kalmıştır da toplum sorunlarıyla ilgilenebilirler” dedi.

Özyiğit, eğer 20’sine kadar seçim tarihi belirlenmezse ara seçim için ‘start verileceğini’ dile getirdi.

Cemal Özyiğit, vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı internet kafelerinin kapatıldığını ve PCR testleri konusunda sıkılaşmaya gidildiğini ancak ev karantinasının denetim açısından halkta endişe yarattığını söyledi. Özyiğit, YDP kurultayında yaşananların da bu endişeleri doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Etkin denetim olmazsa yeniden kapanmanın kaçınılmaz olduğunu savunan Özyiğit, “Aşılar nerede” diye sordu.

Hükümetin sendikalarla bir türlü diyalog kuramadığına değinen Özyiğit, bunun sonucunda da sendikaların eyleme gittiğini ifade etti.

Cenevre görüşmelerine çok kısa süre kaldığını kaydeden Özyiğit, hiç olmadığı kadar fazla temaslarda İngilizlerle AB yetkililerinin görüşmelerine işaret ederek, “Kıbrıs sorunuyla ilgili biz ne yapıyoruz” diye sordu ve Cumhurbaşkanlığını eleştirilerde bulundu.

Özyiğit, Cenevre’ye “iş ola gidiliyor” gibi bir izlenimleri olduğunu ve “egemen eşitlik, iki devletli çözüm”den bahsedilerek sürecin başlamadan bitirileceği endişesine kapıldıklarını belirtti.

“Aslolan ilhak politikalarına zemin yaratmak mıdır” diye soran Özyiğit, Kıbrıs Türk halkının buna asla izin vermeyeceğini ifade etti.

İki bölgeli, iki toplumlu tek ortak egemenliği içeren siyasi eşitlik temelinde federal bir çözümü sonuna kadar savunmaya devam edeceklerini kaydeden Özyiğit, halkı çözüm istencini bir kez daha haykıracakları yürüyüşe katılmaya davet etti.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada yer verdiği “50 seneden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gidiyoruz” ifadesine değinerek, “eski bir tezin yeni bir şey olarak adlandırıldığı” iddiasında bulundu.

Açıklamanın devamına da işaret eden Erhürman, “Federasyonun eşit egemen iki devleti içermeyeceği sanki şimdi ortaya çıkmış gibi açıklamalar yapılması inanılır gibi değil” dedi.

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafına “söyledikleriniz BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışındadır” deneceğini iddia eden Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının böylece çözüm istemeyen taraf olmaktan çıkıp, çözüm isteyen taraf olarak görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının, Cenevre görüşmeleri bittikten sonra AB işbirliği mekanizmalarının da çökeceği bir noktaya çekileceğini savunan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini ortadan kaldıran tavrın izolasyonların kaldırılması mücadelesine de zarar vereceğini belirtti.

Hayat pahalılığıyla ilgili çıkarılan yasa gücündeki kararnameye de değinen Erhürman, bunun yasa dışı olduğu bilindiği için yasa tasarısı hazırlandığına işaret ederek, “Yasa dışı olduğu bilindiği halde neden bu yapıldı” sorusunu sordu.

Meclis erken seçim kararı almazsa Haziran’da bir vekil için ara seçim yapılmak durumunda kalınacağını dile getiren Erhürman, bir hafta içinde bir şey yapılmazsa maliyeti 10 milyon TL olacak bu durumun ortaya çıkacağını söyledi.

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde bildiğimiz dünyanın sonuna geldik” diyen Erhürman, istikrar sağlanması, Türkiye’yle mali ilişkilerin doğru zemine oturtulması ve Kıbrıs Türk halkının sürdürülebilir bir yapıya getirilmesi gerektiğini kaydetti.

CTP olarak önerilerinin, bir an önce seçim meselesini ortadan kaldırıp, uzun vadeli kalkınma planlarının hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Erhürman, hükümetlerin değişmesinin bu kalkınma planının etkilenmemesi için gerekli düzenlemelerin de yapılabileceğini ifade etti.

Erhürman, para politikasının geliştirilebilmesi için Cumhuriyet Meclisi’nin gerekli adımları atması gerektiğini kaydetti.