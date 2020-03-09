Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Toplantının özel gündeminde, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.
Son Güncelleme: 09.03.2020 14:18
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün saat 11.40’da Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.
Toplantının özel gündeminde, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.