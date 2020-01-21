banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123147
ALTIN
296.473
DOLAR
5.9289
STERLİN
7.7525
EURO
6.5915
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa'da dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmalarla devam ediyor.

Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı güncel konuşmalarla devam ediyor.

21 Ocak 2020 Salı 12:07
Meclis Genel Kurulu toplandı

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Mobil Operatörlerin Vergi Yükümlülükleri” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

BTHK’nın ülkedeki GSM operatörlerinin faaliyetlerini denetlediğini dile getiren Şahali, kendi hükümet dönemlerinde eksik vergilendirmelerle ilgili adım atıldığını belirtti.

GSM şirketlerinin tabi olduğu vergi sistemini basitleştirmek gerektiğini anlatan Şahali, bu alandaki vergilerden bahsetti.

Gelir kaybına neden olan uygulamaya değinen Şahali, operatörlerin hizmetlerinin ses ve veri olarak ikiye ayrıldığını dile getirdi.

Öte yandan şirketlerin ses iletişimini başka bir şirket ve fatura, data iletişimini bir başka şirket ve fatura ile ücretlendirildiğini anlatan Şahali, günün sonunda devlete ödenen verginin ödenmesi gerekenden az olduğunu söyledi.

Devletin kaybının yaklaşık 50 milyon TL dolayında olduğunu belirten Şahali, vergi rekortmenleri arasında bir süredir GSM şirketlerinin yer almamasının nedeninin de bu olduğunu dile getirdi.

Şahali, devletin öte yandan bu hizmetlerin ucuzlatılması için çalışması gerektiğini de söyledi.

Devletin gelirlerinin tabana yayıldığı müddetçe artacağını söyleyen Şahali, hizmetlerin standart şekilde vergilendirilmesi ve oluşacak gelirin kamu yararına kullanılması gerektiğini söyledi.

Şahali, örneğin kayıp 50 milyon TL’nin alınması halinde yollardaki altyapı eksikliklerinin düzeltilmesine harcanabileceğini anlattı.

Şahali’nin konuşmasının ardından yerinden söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe salondaki konuşmaları en azından hükümetten bir bakanın içeride kalarak dinlemesi gerektiğini dile getirdi, oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’den bu konuda gerekli adımları atmasını istedi.

ALTUĞRA

Ardından UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra “Adet Görme Yaşı 9’a İndi” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasında insanların sağlık sorunlarındaki artışa işaret eden Altuğra, bunların nedeninin hormonlu ve katkı maddeleri içeren gıdalar olduğunu belirtti.

Danimarka’da, Belçika’da yapılan bilimsel araştırmaların, gelişme çağındaki çocukların hormonlu gıdalardan uzak tutulması gerektiğine dair bulgular gösterdiğini söyleyen Altuğra, ülkede adet görme yaşının 9’lara indiğini belirtti.

banner317
Aynı nedenlerle erkek çocukların memelerinde büyüme gözlemlendiğini dile getiren Altuğra, bu hormon sorunları nedeniyle çocukların boylarının da kısa kaldığını dile getirdi.

İnsanların hangi meyve ve sebzenin hangi mevsim yetiştiğini neredeyse unutmuş hale geldiğini dile getiren Altuğra, bu noktada “hormonlu gıda terörünün tehdidinden” kurtulmak için gıdaların organik olup olmadığına dair gerekli işaretlerin konması gerektiğini anlattı.

Okul kantinlerinde sağlıksız ürünlerin satılmamasıyla ilgili adımlar atıldığını, bunların artması gerektiğini dile getiren Altuğra, toplum sağlığı için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, GDO’nun insan sağlığına nasıl yansıdığının ortada olduğunu belirtti.

Meyve sebze hastalıklarının ortadan kaldırılabilmesi ve verim için limitler içinde olsa da birçok ilaç kullanıldığını, bunun insan bedenine olumsuz olarak yansıdığının ortada olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, KKTC’nin ithal ettiği gıdaların sertifikalı olduğunu, yerli üretimde de iyi tarım uygulamalarına dikkat edildiğini dile getirdi.

Artan dünya nüfusuyla herkesi organik tarımla beslemenin mümkün olmadığını anlatan Çavuşoğlu, önemli olanın iyi tarım uygulamalarını takip etmek olduğunu, Avrupa’dan gelen ürünlerde de defalarca ilaç kalıntılarına rastlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, uyguladıkları limitlerin AB standartlarında olduğunu söyledi.

Ülkede gıda denetimlerine ve analize önem verildiğini anlatan Çavuşoğlu, ticari üreticilerin hiçbirinin analiz yapmadan hasat yapamadığını, sorun olanın üretici olarak kayıtlı olmayanlar olduğunu belirtti.

Kantinlerin ülkede üretilen her türlü paketli yiyeceğin satıldığı yerler olduğunu anlatan Çavuşoğlu, mümkün olduğunca çocukları, obeziteye sevk eden gıdalardan uzak tuttuklarını anlattı.

Son Güncelleme: 21.01.2020 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ’de cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
DAÜ’de cittaslow hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
KTÖS: “Gerçekleri halktan gizlemekten vazgeçin”
KTÖS: “Gerçekleri halktan gizlemekten vazgeçin”
Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları buluştu
Yeşilyurt Özel Eğitim ve LTB El Ele Kreşi çocukları buluştu
“Yangın yerinde kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı sahnelenecek
“Yangın yerinde kabare” oyunu 28 Ocak’tan itibaren her Salı sahnelenecek
Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili etkinlik
Tabipler Odası’ndan gıda güvenliği ile ilgili etkinlik
Sol Hareket hükümete çağrıda bulundu
Sol Hareket hükümete çağrıda bulundu
Ankara’dan bir heyet kültür gezisi için KKTC’de
Ankara’dan bir heyet kültür gezisi için KKTC’de
Hasgüler:  “Eksikliklere, engellere rağmen üniversite adası olduğumuz gerçeği kabul ediliyor”
Hasgüler:  “Eksikliklere, engellere rağmen üniversite adası olduğumuz gerçeği kabul ediliyor”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim