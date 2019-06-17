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Meclis Genel Kurulu toplandı

Meclis Genel Kurulu toplandı

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. 

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Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki toplantının gündeminde, “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Süresi Dolan Elektronik Haberleşme Yasası Tahtında Oluşturulan Kurul Üyelikleri İçin Önerilen Adayların Değerlendirilmesine İlişkin Raporu” ve “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi” bulunuyor. 

Genel Kurul’da, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Genel Kurul gündeminde bulunan 2/1/18, 3/1/18, 5/1/18 sayılı sözlü sorularını ve 11/1/18 sayılı sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi” de okutulup bilgiye sunulacak. 
 

Son Güncelleme: 17.06.2019 13:50
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