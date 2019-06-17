Meclis Genel Kurulu toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Genel Kurul’da, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığının İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’nin Başkan ve Başkan Vekili Seçimine İlişkin Tezkeresi”, “UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un Genel Kurul gündeminde bulunan 2/1/18, 3/1/18, 5/1/18 sayılı sözlü sorularını ve 11/1/18 sayılı sözlü soruya çevrilen yazılı sorusunu geri çektiğine ilişkin tezkeresi” de okutulup bilgiye sunulacak.

