Meclis Genel Kurulu toplandı

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, DOME HOTEL’DE KONUNUN KİRA SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASI OLDUĞUNU, AKSİ HALDE BİTEN BÜTÜN KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YENİDEN İHALE GEREKECEĞİNİ BELİRTTİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Teberrüken Uluçay başkanlığında Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin aldığı kararları gösteren cetveli ele almak amacıyla toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ye ilişkin tezkere kabul edildi. Genel kurul, süresi dolduğundan komiteden oy birliğiyle yasa tasarısı olarak gelen düzenlemeyi, yeniden ele alınmak üzere komiteye gönderdi.

Bu arada Meclis İçtüzüğü’nün 62 maddesi uyarınca oturum sırasında yapılan konuşmalarda, Dome Hotel ihalesi, Niyazi Kızılyürek’in AP adaylığı ve eski başbakan ve milletvekillerinden İrsen Küçük’ün vefatı ele alındı.

TATAR

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, İçtüzüğün 62. maddesi uyarınca AP Parlamentosu seçimlerinde AKEL’den aday olan Niyazi Kızılyürek’in KKTC’deki seçim propagandası hakkında konuştu.

Tatar, Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de AKEL’in diğer adaylarıyla birlikte seçim propagandası yapmasını eleştirdi.

“Bize göre bu bir aldatmacadır. Rum tarafının bizim iki sandalyemizi işgal etmesi meselesi vardır. Bu algı operasyonu doğru değildir. KKTC’yi zafiyete uğratacak bir meseledir” diyen Tatar “Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı neden Niyazi Kızılyürek’le birlikte görülüyor? AKEL’e destek veriyor gibi görünüyor? Neden CTP adayları Kızılyürek’le kapı kapı gezerek seçim propagandası yapıyor?” diye sordu.

BRT’nin Kızılyürek’in seçim propagandası için özel yayınlar yaptığını ve bunun toplumda kabul görmediğini savunan Tatar, “Demokrasi, çok seslilik güzel ama böyle bir olaya yönelik özel program yapılması KKTC’nin imajı, duruşu, bakışı, görüşü ve halkın beklentileri bakımından doğru değildir” dedi.

“Bu hükümet, al gülüm, ver gülüm. BRT, hükümetin atadığı insanlar tarafından yönetiliyor” diyen Tatar, hükümet ortaklarına “neden bu kadar sessiz kalıyorsunuz” diye sorarak bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Tatar, hassasiyetleri olan partilerin olanlara ilgi göstermediğini ileri sürerek, onları da eleştirdi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da söz alarak Dome Hotel konusunda sona gelindiğini ifade etti.

Başbakan’ın Dome Hotel konusunda ara yol bularak Vakıflar İdaresi’ne öneri sunduğunu, onların da bunu oy birliğiyle kabul ederek karşıya ilettiğini söyleyen Arıklı, bu önerinin kabul edilip edilmediğini bilmediğini kaydetti.

“Sayın Başbakan bana göre vicdanının ve hukuk bilgisinin aksine bir görüş ileri sürdü” iddiasında bulunan Arıklı, “Normalde ihaleye çıkılması gerektiğini o da gayet iyi biliyor ama partisinin içinden gelen seslere kulak vermek zorunda kaldı. Ayrıca tetikçi gazete ve gazetecilerin baskısına maruz kaldı ve kabul edilebilecek bir öneri sundu” dedi.

İhaleye çıkılmasına gerek olmasa Başbakan Tufan Erhürman’ın sunduğu önerinin kabul edilebilir halde olduğunu dile getiren Arıklı, şöyle devam etti:

“Hukuk çiğneniyor. İmzalayanlar da hukuku çiğniyor. Bana göre Sayın Başbakan da hukuku çiğniyor çünkü Kamu İhale Yasası, Vakıflar İdaresi’ni de kapsıyor. Vakıflar bu yasaya tabidir ve Dome Hotel gibi devasa kuruluşlar sözkonusu olduğunda ihaleye çıkmak zorundadır. Son sözü hukuk söyleyecek. YDP olarak biz bunu mahkemeye götüreceğiz. Yapılan uygulama hukuki mi, değil mi hep birlikte anlayacağız.”

Arıklı, Başbakan Erhürman’a geçen on yılın kayıplarını nasıl karşılamayı düşündüklerini de sorarak, “İş size düşüyor. Siz şeffaf olmak durumundasınız. Ben Meclis kürsüsünden özellikle bu konuda size güvendiğimi söylemiştim. Güvenmeye devam etmek istiyorum” dedi.

“Dome Hotel konusunda hükümet ortakları sınıfta kalmıştır” diyen Arıklı, “Dome Hotel konusunda bu kadar özelleştirmeye karşı çıkan CTP’nin Mehmetçik Belediyesi’nin o restoranı ve plajı özelleştirmesi konusunda ses çıkarmamasını anlamakta güçlük çekiyorum” şeklinde devam etti.

Arıklı “özelleştirmeden yana mısınız karşı mısınız” diye sordu.

TOPAL

HP Milletvekili Hasan Topal da konuşmasında, eski başbakan ve milletvekillerinden İrsen Küçük’ün vefatı konusunda konuşma yaptı.

Bu esnada kürsüden söz alan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tüm halka başsağlığı diledi.

Küçük’ün halka yaptığı katkılara değinerek, Küçük’ün her şeyden önce bir Erenköy mücahidi olduğunu ifade eden Topal, Erenköy’ün gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

Topal, Küçük’e rahmet ailesine sabır diledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da İrsen Küçük’e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında Dome Hotel’in 11 yıl önce bu şekilde işletilmesine karşı olduğunu ifade ederek, bu süre içerisinde gördükleri nedeniyle 3 yıldır destek verdiğini belirtti.

İhaleye çıkılmalıydı kararı verilirse, tüm devletin tahsis ettiği alanları için ihaleye çıkılacağını kaydeden Denktaş, bunun olmasının yatırımların önüne geçeceğini söyledi.

Denktaş, zamanında Dome Hotel’in ucuz verildiğini ancak o zamanlar zarar eden bir işletme olduğuna işaret ederek, gelinen aşamada ise iyi bir anlaşma yapıldığını ve tamamı yerli olan bir işletmenin devamının sağlanacağını kaydetti.

Sağ-sol düşüncesinden çok doğru yönde giden kuruluşların daha iyiye gitmesi için katkı koymak gerektiğini söyleyen Denktaş, binanın belli bir süre sonra yıkılacak eleştirilerine karşılık “Eğer bir ihtiyaç varsa vakıflar ve devlet gerekeni yapar” yanıtını verdi.

Denktaş, Güney Kıbrıs’taki bir partiden AP adayı olan Niyazi Kızılyürek’in KKTC’de oy toplamak için dolaşmasını kabul edemeyeceğini söyledi. Bunu önemsemediğini kaydeden Denktaş, “Önemsememeye çalıştım ve sessiz kaldım. Tescil edilmiş bir gerçek var ki Kıbrıs’ta iki ayrı demokrasi vardır ve bu unutulmamalıdır” dedi.

Biraz daha taktiksel düşünme zamanının geldiğini kaydeden Denktaş, “Rum tarafının attığı her adım Kıbrıslı Türkleri birbirine düşürmeye yönelik” dedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de İrsen Küçük’e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, Dome Hotel’in işletmesinin çalışanlara verilmesine ilk günden olumlu yaklaştıklarını belirterek, gelinen aşamada ise doğrusunun yapıldığını hep beraber gördüklerini kaydetti.

Kamu mallarının üzerine titremeye ve takipçisi olmaya devam edeceklerini belirten Özyiğit, Mehmetçik Belediyesi’nde ne yapılmak isteneni enine boyuna değerlendirdiklerini söyledi.

Özyiğit, Niyazi Kızılyürek’in adaylığı konusuna da değinerek, kendini her alanda geliştirmiş bir Kıbrıslı Türk olan Niyazi Kızılyürek’in adaylığı konusuna bakış açılarının net olduğunu kaydetti. Özyiğit, AP adayını kendi içlerinden seçip gönderme taraftarı olduklarını vurguladı. Özyiğit, “Bizim isteğimiz ve beklentimiz kendi toplumumuz içinde 2 temsilciyi seçip göndermektir” dedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, İrsen Küçük’ü anarak başladığı konuşmasında, defalarca konuşulan konuların yeniden gündeme getirilmesini eleştirdi.

AP seçimlerinde KKTC’de yaşayan Kıbrıs Türk halkını temsil edecek bir temsilcinin halk tarafından seçilmesi konusunda en ufak bir tereddütleri olmadığını kaydeden Erhürman, Niyazi Kızılyürek seçilirse Kıbrıs Türk halkını temsil etmeyeceğini belirtti.

Başbakan Erhürman, Dome Hotel konusunda da neyle ilgili dava açılacağını bilmediğini, mahkeme kararının bağlayıcı olacağını, bir hukukçu olarak yasanın hükmünün çok açık olduğunu söyleyebileceğini ifade etti.

Yasaya göre, kiralamaların ihaleyle, işletme hakkı devir sözleşmelerinin ise ihale gerektirmediğini anımsatan Erhürman, yasanın kriterlerinin çok açık olduğunu ifade etti.

Tufan Erhürman, Dome Hotel’de konunun kira sözleşmesinin uzatılması olduğunu, aksi halde biten bütün kira sözleşmelerinde yeniden ihale gerekeceğini belirtti.

CTP’nin özelleştirme konusundaki tavrını da sıklıkla paylaştığını kaydeden Erhürman, kamu-özel ortaklığına karşı olmadıklarının defalarca söylediklerini, hem parti manifestosunda, hem de hükümet programında da yer aldığını belirtti. Erhürman, Mehmetçik’te de imzalanan bir şey bulunmadığına işaret etti.

Erhürman, mahkeme kararını bekleyeceklerini ve o karara göre hareket edeceklerini vurguladı.

Milletvekillerinin soruları üzerine yap-işlet devret sözleşmelerinin, Ercan’da olduğu gibi, bir süresi olduğunu kaydeden Erhürman, bunun kira ve işletme hakkı sözleşmelerinden farklı olduğunu söyledi.

Erhürman, Dome Hotel ile ilgili yeni sözleşmede, yapılan sözleşme süresince varsa değerini bulmayan haklarla ilgili arayışların süreceği açıklamasında da bulunarak, sözleşmeyle ilgili bilgi verdi.

TAŞINMAZ MAL EDİNME VE UZUN VADELİ KİRALAMA YABANCILAR YASASI HAKKINDA KHK

Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından, toplantının özel gündeminde yer alan, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yabancılar Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ele alındı.

Süresi sona eren kararname, komiteden oy birliğiyle yasa tasarısı olarak genel kurula getirilirken, ilk sözü UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy aldı.

TAÇOY

Hasan Taçoy, tasarının komite aşamasına değinerek, yasa tasarısının geçtiği gün komitenin 10.00’da toplanması için çağrı yapıldığını ancak 11.30’da toplandığını ve toplantı yapılmadığı için Meclis’ten ayrılan UBP’li vekillerin mazeretli yazıldığını anlattı.

Tasarıdaki çekincelerini dile getiren Taçoy, tasarıyla ilgili murat edilenin ne olduğunu anlayamadığını söyledi. Taçoy, kürsüden tasarının maddelerini okuyarak, tasarının bu şekliyle meclisten geçmemesini ve geri çekilmesini istedi.

Hasan Taçoy, yasaların herkesin anlayabileceği üslupta olması gerektiğini kaydetti.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da seçildiği günden itibaren ülkenin ihtiyacı olan yasaların geçmesi için gerekli hassasiyeti gösterdiğini söyledi. Amcaoğlu, yapılan yanlıştan dolayı katılamayan UBP’li milletvekillerinin mazeretli gösterilmesini eleştirdi.

Amcaoğlu, Meclis’in verimsiz çalışmasının sebeplerinin araştırılması ve çare aranması gerektiğini kaydederek, eksik ve yanlışlar tespit edilerek, daha faydalı çalışmanın yollarını bulmak gerektiğini anlattı.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yasa tasarısının ele alındığı komitenin üyesi olmadığını ancak yasa tekniği açısından bazı sakıncalar gördüğünü ve geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu, yasa tasarısında sadece 1 maddenin satın almayı düzenlediğini ve tasarıda kiralamayla satın almanın iç içe girdiğini anlattı.

Yasaya ilişkin çekincelerini de dile getiren Hasipoğlu, amaca hizmet edecek ve pratikte uygulanacak yasaların geçirilmesi gerektiğini söyledi.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da komite çalışmalarının uyumlu ve disiplinli yürüdüğünü kaydederek, toplantılarının zamanında başlaması ve verimli olması için uğraş verdiğini anlattı.

Toros, sözkonusu yasa tasarısının komite gündemine geldiği 27 Şubat’ta DPÖ’nün bir toplantısının gündeme geldiğini, bu toplantıya katıldığını, gecikeceği yönünde mesaj gönderdiğini ifade etti. Fikri Toros, toplantının gecikeceği konusunda konuk ve milletvekillerine bilgi verilmesi yönünde yaptığı mesajlaşmayı kürsüden okudu.

Ancak geldiğinde milletvekillerinin ayrılmış olduğunu kaydeden Toros, bunu kendisine saygısızlık olarak değil de bir aksilik olduğunu şeklinde değerlendirdiğini belirtti.

Toros, tasarının içeriğiyle ilgili bir çelişki algısı bulunduğunu ifade ederek, İçişleri Bakanının konuyla ilgili açıklamayı yapacağını söyledi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise yabancıların mal edinmesiyle ilgili geçmişte yaşanan sıkıntılara değinerek, tapuda çalışan memurların üzerine angarya yükler bindiğini ifade etti.

Arıklı, tapularda el yazısıyla yazılmış, sicille ilgili bilgiler bulunmasını eleştirerek, bu sıkıntıların ve bürokratik karmaşanın ortadan kaldırılması temennisinde bulundu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da gündemde olan tasarının 2008’den beri yabancıların hem mal alımı, hem de kiralama işlemine ilişkin kurallar içerdiğini belirtti.

Tasarının görüşülmesi sırasında yaşanan sıkıntılara da değinen Baybars, komite çalışmalarında muhalefetin katkı sağlamasının önemine işaret etti.

Baybars, muhalefetin katkı koymak istemesi halinde, tasarıyı komiteye iade etmenin kendileri açısından uygun olduğunu açıkladı.

Tapu dairelerinin iş yoğunluğu ve yenilenememesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını anlatan Baybars, ihaleye çıkılan tapu otomasyon projesiyle tüm sıkıntıların giderileceğini belirtti. Baybars, online sistemle kişilerin bulundukları yerden işlemlerini yapabileceğini aktardı.

Baybars, verilerin bilgisayar sistemine geçişte hata payının önüne geçmek için titizlikle çalışıldığını da aktararak, emlak ve imarı yerel yönetimlere devretmek istediklerini; bunun da yerel yönetimler reformunun geçmesiyle birlikte hayata geçeceğini belirtti.

Ayşegül Baybars, konuşmasının ardından, tasarının uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek yorum farkları adına komiteye geri gönderilmesini önerdi. Oylama sonucunda, tasarı, oy birliğiyle komiteye geri gönderildi.

KOMİTE KARARLARI

Genel Kurul’da daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin 1 Mart 2019 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Aldığı Kararları Gösteren Cetveli ele aldı.

Cetvelin milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından ise Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçildi. Tasarının bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul daha sonra bugünkü çalışmalarını tamamladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşim yarın yapılacak.