Meclis Genel Kurulu toplandı

GÜNDEMDE İKİ YASA TASARISININ ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMESİ VE GÜNCEL KONUŞMALAR VAR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Genel Kurul toplantısı saat 10.45’te başladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile KKTC ile TC Hükümeti Arasında Ulusal/Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmeleri bugün yapılacak.

Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları da var.