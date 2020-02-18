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Kapalı Maraş Fiyaskosu
Kapalı Maraş Fiyaskosu

Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

18 Şubat 2020 Salı 14:17
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
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Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantının son bölümünde, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Maraş Açılımı” başlıklı konuşma yaptı.

Kapalı Maraş’ın dünkü Genel Kurul’da bayağı tartışıldığını, bugün de konuyla ilgili bilgi vermek istediğini söyleyen Hasipoğlu, Maraş’ta yapılan toplantının açma kararı içermediğine işaret ederek yıllardır Maraş konusunda yapılan önerileri ve çalışmaları özetledi.

281 BAŞVURUDAN 87’Sİ TAZMİNAT ALDI, DİĞERLERİ İADE TALEP ETTİ

Hasipoğlu, 6 kez reddedilen önerilerin sahibi olan Kıbrıs Türk tarafının artık bekleyecek bir şeyi olmadığını ifade ederek, 1984’te alınan kararda yasal sahiplerine iade kararı olduğunu, 281 kişinin de başvuru yaparak, 87’sinin tazminat, diğerlerinin iade talebinde bulunduğunu açıkladı.

Hasipoğlu, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun sulh protokolü imzalaması halinde ihtilaf konusu yapılacak bir şey kalmayacağını belirterek, bu adımların uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı.

“İLK ADIM ASKERİ BÖLGE KONUMUNDAN ÇIKARMAK OLMALI”

İlk atılması gereken adımın Maraş’ı askeri bölge konumundan çıkarmak olduğunu ifade eden Hasipoğlu, bu yönde atılan adımla iade yolunun da açılmış olacağını söyledi.

Güneyin ortak herhangi bir adım atmadığını, bunun yanında her ortak konuyu, varılacağı varsayılan anlaşmaya aktardığını kaydeden Hasipoğlu, artık bekleyen bir politikanın olamayacağını belirtti.

Toplantıya çağrılmayanların Maraş konusunda nasıl bir adım attığını ya da niye adım atmadığını sorgulayan Hasipoğlu, bundan böyle beklemeyeceklerini kaydetti.

ANGOLEMLİ

Meclis’te son konuşmayı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, “Tarım Sektörünün Sorunları” konusunda yaptı.

Angolemli, tarım kesiminin aylık geliri olmadığını bu nedenle bu kesimi desteklemek gerektiğinden yola çıkılarak, sigorta ve gelir desteği gibi sistemler getirildiğini anımsattı.

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Doğrudan gelir desteği ödemeleri ve bugünkü durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Angolemli, küçükbaş hayvancıya verilmesi gereken ödeneğin de 2 aydır verilmediğini kaydetti.

Angolemli, “Temlik “ denilen sistem yüzünden üreticilerin ne kadar para aldıklarını dahi bilemediğini, Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olmayan aksilikler nedeniyle de üreticin hayvancının mağdur olduğunu anlattı.

Angolemli, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun hangi durumlarda tazmin edeceğinin yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydederek, üretici hayvancıdan alınacak yüzde 2’lik kesintiyle güvencelerinin de sağlanabileceğini belirtti.

İmalatçıların koyun sütü almamak için çabaladığını ve bu sütlerin üreticinin elinde kaldığını ifade eden Angolemli, bu şekilde giderse küçükbaşın yok olacağını kaydetti.

Angolemli, konuyla ilgili yapılması gereken çalışmalara örnekler verdi.

Et fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Angolemli, Tarım Bakanlığı’nın bu konularda çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, geçmişte kuzuların satılarak donmuş et getirildiğini ancak uzun vadede kuzuları alanların vazgeçtiğini, donmuş etlerde de hile yapıldığını ve bir dizi sorun yaşandığını dile getirdi.

OĞUZ: “244 BİN HAYVAN AZ... DAMIZLIK İÇİN İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

Angolemli’yi yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise ithal eti düşünmediklerini fakat fiyatlardaki anomaliden gündeme geldiğini ancak bunun donmuş olmayacağını ve ithal etin devlet eliyle getirileceğini kaydetti.

Oğuz, 244 bin hayvan sayısının nüfusa göre az olduğunu ve damızlık için ihaleye çıkma kararı aldıklarını ifade ederek, ülkede üretim yapılması politikasından vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Bakan Oğuz, hayvan desteklerini Maliye Bakanlığı’nın vereceği kalemden yapacaklarını, arpada fiyat indirime gittiklerini, süt konusunda da fiyat düzenlemesini kendi bütçelerinden koyarak dengelediklerini belirtti.

Oğuz, sütteki kotayı kaldırarak toplama yoluna gittiklerini, temlik sisteminin kalkması için de çalışma başlattıklarını kaydetti.

Veteriner Dairesi’ne 15 yıl sonra 7 veteriner 6 teknisyen almak için adım attıklarını söyleyen Oğuz, hastalıklarla ilgili yapılacak ödemeleri de sıralayarak, çiftçilere ve hayvancılara yatırım yapılmasıyla ilgili de paydaşlarla çalışma yapmaya başladıklarını söyledi.

Oğuz’un konuşmasıyla Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. Bir sonraki toplantı haftaya pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

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Son Güncelleme: 18.02.2020 17:29
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