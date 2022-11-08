Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi. Gelecek oturum, 14 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Fazilet Özdenefe başkanlığında saat 11.30’da toplanan Meclis Genel Kurulu, çalışmalarını 14.30 sıralarında tamamladı. Oturumda, milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verildi.

-Akpınar: “Aslolan çocuklarımızın geleceğidir”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Geleceği Hakkında Bakanlarımıza Sorular” konulu güncel konuşma yaptı.

İçinde bulunulan salonda oy birliğiyle bağımsızlık bildirisi yayımlandığını anımsatan Akpınar, KKTC’de doğmuş, büyümüş ve başka bir yerde bulunmayı düşünmeyen biri olarak bakanlara sorular yöneltmek istediğini söyledi.

“Aslolan çocuklarımızın geleceğidir” diyen Akpınar, ülkedeki en büyük politika eksikliğinin KKTC’nin gelmiş geçmiş hükümetlerinin kendi ülkesinin çocuklarını ülke politikasının merkezi yapmamış olması olduğunu ifade etti.

Ülkede ekonomi, maliye ve tarım politikalarına ihtiyaç olduğunu kaydeden Akpınar, tüm çocukların geleceğini düşünmek gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde bugünün sorunlarıyla geleceğin çalınacağını belirten Akpınar, bakanlara “Çocukların geleceğine odaklı bir politika geliştirecek misiniz?; Çocuklarımızdan başlamak üzere çevre derslerini zorunlu ders oluşturmayı düşünüyor musunuz?; Çevre farkındalık bilinci oluşturmaya yönelik caydırıcı cezalar uygulamayı düşünüyor musunuz?; Teknecik santraline filtre takılıyor mu, ne zaman?; Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için ne gibi hizmetler sunulmaktadır?; Çevre kirliliği konusunda bilinçli farkındalık adına ne yapılmaktadır?; Yurt dışındaki KKTC yurttaşları neden oy kullanamıyor?” gibi sorular yöneltti.

- Şahali: “Yürürlükteki mevzuata karşı hoyrat bir tavır içindesiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa Milletvekili Erkut Şahali ise “Yasaların Yası” konulu güncel konuşma yaptı.

Son iki yıldır yasalara uymamanın seçenek olduğunu ve bunun sıradanlaştığını ifade eden Şahali, Anayasa’daki “laiklik” maddesine işaret ederek, ülkede laik olmayan tutumlar sergileyen bir bürokratın mesai saatleri içinde dini eğitimi normalleştiren beyanlar vermesini ve görevine devam etmesini ve eleştirdi.

Hükümeti yarattığı ve üstesinden gelemediği tüm sorunlarda Türkiye Cumhuriyeti’ni mazeret göstermekle suçlayan Şahali, “Tüm sorunları çözmesi gereken olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni gösterecekseniz, size ne hacet?” diye sordu.

Akaryakıt temini konusunda da eleştirilerde bulunan Erkut Şahali, kendi bakanlığı döneminde mevzuat gereği yüzde 3 kükürtlü akaryakıtın yasakladığını anımsattı. “Sizin yaptığının aksine yürürlükteki mevzuatın gereğini yerine getirmiştim” diyen Şahali, hükümeti yürürlükteki mevzuata karşı “hoyrat” bir tavır içinde olmakla suçladı ve yürütülen tüm yasal çalışmaların da “özensiz” olduğunu söyledi.

Şahali, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binası Yerleşkesi inşaatından da bahsederek, bu konuda da mevzuata uyulmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Şahali, yerleşke ile ilgili olarak “Bu inşaat kamuoyundaki tüm tepkiye rağmen madem ki yapılacaktı, mevzuata uygun yapılmasının size ne zararı vardı? Bu ülkede bir saray ve meclis inşaatının yakışıksızlığını geçiyorum…” dedi.

- Arıklı: “Anayasayı sadece biz değil, sizler de çiğnediniz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye yanıt vermek için kürsüye çıkan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Şahali’nin kendi dünyasından olaylara baktığını söyledi.

Şahali’nin hükümetin yasaları çiğnediği yönündeki suçlamasına Arıklı, “Bu ülkede sadece yasaların değil Anayasa’nın da yası var. Sadece yasalar değil Anayasa da çiğneniyor. Bunu sadece biz değil, sizler de çiğnediniz” yanıtını verdi.

Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesinin 1996 yılında yapılabileceğini ancak Kıb-Tek’in eski yönetim kurulu başkanlarından İsmet Akim’in buna karşı çıktığını anlatan Arıklı, CTP’yi istemediği şeyleri kılıfına uydurmakla suçladı.

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Binası Yerleşkesi ile ilgili eleştirilerine ise Arıklı, bunun Lefkoşa’ya armağan edilecek yüzlerce metrekarelik, 3.8 milyar TL’lik bir proje olduğunu belirtti ve “Israrla karşı çıkıyorsunuz, yapmayın bunu. Belediye başkanına baskı yapıyorsunuz ‘git mühürle’ diye. Elinize ne geçecek? Siz eleştirmeye devam edin biz doğru bildiğimiz yoldan gitmeye devam edeceğiz” diye konuştu. İnşaatın izinsiz olduğu eleştirilerine yönelik ise Arıklı, Fasıl 96’nın kamuya bazı muafiyetler sağladığı yanıtını verdi.

-Şahali: “Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun başındaki kişi denetlenmesi gereken bir tavır sergiliyor”

Arıklı’nın konuşmasının ardından yeniden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Fasıl 96’da kamuya harçlar konusunda muafiyetler verildiğini söyledi.

2010 yılında Türkiye’den boru ile su getirilmesi gündeme geldiğinde bunun bir hediye gibi gösterildiğini ancak suyun Türkiye’den ihraç edildiğini kaydeden Şahali, “Olması gereken de budur, şikayet etmiyorum” dedi.

Bir bürokratın laik olmayan tutumlar sergilediği konusuna yeniden değinen Şahali, “Anayasayı, evet ağlatıyorsunuz… Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun başındaki kişi, denetlenmesi gereken bir tavır sergiliyor ve ifşa olmuş. Hükümet de buna sessiz kalıyor” dedi.

-Arıklı: “Neden hiç işe gitmemelerini sorun etmezken, sizin deyiminizle vaaz dinlemeye gitmeleri size dert oluyor?”

Yerinden söz alarak Şahali’ye yanıt veren Arıklı ise, memurların tüm yaptırım çabalarına rağmen mesai saatlerine uymadığını söyledi ve “Neden hiç işe gitmemelerini sorun etmezken, sizin deyiminizle vaaz dinlemeye gitmeleri size dert oluyor?” diye sordu.

-Uluçay: “Ülke ekonomisinin önü açılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ise, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Sadece KKTC’de değil dünyanın önemli bir kısmında ekonomik sıkıntılar yaşandığını anlatan Uluçay, ortaya bir vizyon konulması ve ülke ekonomisinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Çarşının yaşadığı sıkıntılar, fiyatlardaki dengesizlik ve enflasyon karşısında hane halkının yaşadığı sıkıntılara değinen Uluçay, ülkede enflasyon yüzde 120 iken bunun Türkiye’de yüzde 85 olduğunu belirtti.

Türkiye’de 5 bin 500 TL olan asgari ücretin 8 bin TL’ye çıkarılmasının konuşulduğunu söyleyen Uluçay, bunun TL kullanan KKTC’de daha büyük sorunlara neden olacağının göstergesi olarak değerlendirdi ve ülkedeki açlık sınırının 2 bin TL altında kalan asgari ücretin artırılmasını istedi.

Ülkenin alternatif enerji kaynaklarından faydalanabileceğini anlatan Uluçay, Cumhurbaşkanı ve hükümeti ara bölgede güneş paneli kurulması projesini istememekle suçladı ve ülkenin yararına olabilecek açılımları Kıbrıslı Türklerin hak ettiğini vurguladı.

Uluçay, ülkede yaşanan sıkıntılarla ilgili çözüm önerileri sunduklarını ve buna rağmen hükümetin sorunlarla uğraşmak yerine olmayacak işlerle uğraştığını savunan Uluçay, “Siyaset, DAÜ’de part time görev yapan akademisyenin işten çıkarılması ile uğraşıyor” dedi.

İngiltere’deki Türk okullarında yaşanan sorunlardan da bahseden Uluçay, bu okulların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Uluçay, “Eğitim Bakanı oraya gönderilecek 10 öğretmenin 1’ini gönderebildiklerini, 9’unun vize sorununu çözemediklerini söyledi. Temmuz’dan bugüne bir vize sorununu bile çözemiyorsak oradaki insanlarımıza nasıl destek vereceğiz?” diye konuştu.

Uluçay’a yanıt vermek için yeniden söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ara bölgede kurulacak güneş enerji paneliyle ilgili öneriyi AB’ye KKTC’nin teklif ettiğini ancak sonra konunun biraz değiştiğini söyledi. Arıklı, “AB Rumları muhatap olarak aldı, KKTC’den teknik kişilerin o ekibe katılmasını istedi. Bu hakkaniyete uygun bir davranış değil. Biz prensipte bu çalışmaya karşı çıkmadık, bilakis bunu ortaya atan biziz” dedi.

Güncel konuşmaların ardından oturum sona erdi. Gelecek oturum, 14 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.