Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü toplantısını tamamladı. 9 saati aşan toplantıda milletvekilleri, ülke gündemindeki birçok konuyu ve özellikle belediyeler reformunu tartıştı.

Toplantıda Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Yerel Yönetimler, Reform ve Kurumsal Eko Sistem” konulu güncel konuşma yaptı.

Küçük, siyasi kaygıların belediye reformunun önüne geçtiğini belirterek, bir rapor hazırladığını ve bugün komiteye sunacağını ifade etti. Belediyelerle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Küçük, 33 ülkede belediye reformunun nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi verdi.

Küçük, 2018’den bugüne belediyelere bakıldığında kaynak yönetimine niye ihtiyaç olduğunun görüldüğünü, son 10 yılda borç faizleri ve giderler yükselirken personel sayısının da arttığını kaydetti.

Belediye reformunun neleri getireceğiyle ilgili örnekler veren Küçük, trafik, çöp toplama, su sayaçları gibi yerel yönetimleri ilgilendiren konularda neler hedeflendiğini anlattı.

Küçük, reformun sosyal hakları da kapsadığını, yerel kalkınma modeli konuşulurken kendilerinin öngördüğü maddelerin CTP’nin manifestosunda da yer verildiğini söyledi.

Kooperatifler ve özel eğitim alanlarının da bu reform sürecinde ele alındığını vurgulayan Küçük, reform için çok emek harcadıklarını ve hep birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Küçük, konuşmasının ardından soruları da yanıtlayarak, hazırladıkları raporun bilimsel bir çalışma olduğunu, yasa geçtikten sonra çalışmaların daha yoğun şekilde devam edeceğini kaydetti.

Mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu, muhalefettekilerin olduğu kadar kendisinin de halkın temsilcisi olduğunu konuştuğu birçok kişinin yapmaya çalıştıkları reformu desteklediğini söyleyen Küçük, raporunun tartışılacağı yerin komite olduğunu vurguladı.

HAMZAOĞULLAR

Meclis’te son konuşmayı Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, “Hükümet ve Kırsaldaki İnsanlar” konusunda yaptı.

Hamzaoğulları, Yenierenköy’den Gazimağusa’ya oradan da Lefkoşa’ya gelecek bir kişinin 160 TL ödemek zorunda kaldığına işaret ederek, Lefkoşa ve civarında da fakirlik olduğunu ancak kırsaldaki insanların yapacak bir şeyi olmadığını belirtti.

Hükümete 18 ay biçtiğini ama 18 günde kabine değiştiğini söyleyen Hamzaoğulları, anayasanın ihlal edilmesi pahasına hükümetin yasal süreden daha uzun iktidarda kalmayı planladığını belirtti.

KIBTEK için ne yatırım yapıldığının defalarca sorulduğunu hatırlatarak, “Ben söyleyeyim bir kuruşluk yatırım yapmadınız” diyen Hamzaoğulları, yıllardır kamu reformu söylemi yapıldığını, 35 bin TC, 18 bin üçüncü ülke vatandaşı varken Yurttaşlık Yasası için kimsenin adım atmadığını ifade etti.

Hamzaoğulları, Dipkarpaz’la Erenköy belediyelerinin birleşmesinden çok memnun olduğunu dile getirerek, adının Yenikarpaz olacağını duymaktan ise üzüntü duyduğunu söyledi.

Hamzaoğulları, Mehmetçik’le Büyükkonuk belediyelerinin birleşmesini de onayladığını ancak bu belediyelere seçimden önce borç verileceğini duyduğunu ve doğru bulmadığını söyledi.

Hamzaoğulları, farklı bölgelerle ilgili muhtarlardan da bilgi alınması gerektiğini ifade ederek, bölgedeki okul eksikliğinin de giderilmesini talep etti.

Belediyeler reformu diye sunulanların mahkemeye taşınacağını belirten Biray Hamzaoğulları, bunun CTP reform istemiyor diye yorumlanmasının doğru olmadığını kaydetti.

Hamzaoğulları, Çiftçiler Birliği eski başkanı olan UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş’a bu birleşmelerle ilgili ne düşündüğünü ve Çiftçiler Birliği yönetimine sarayın dahil olup olmayacağını sordu.

UBP milletvekili Hüseyin Çavuş da söz alarak, 4 haftadır hiç söz almadığını, yapılacak çok şey olduğunu, sorunların üstesinden konuşarak gelinebileceğini kaydetti.

Çavuş, Birliğin 36. Olağan Genel Kurulu’nun yakın olduğunu, kendisinin bir isim önerdiğini ancak görevi nedeniyle zaten kabul etmediğini, kendi yönetimi döneminde yapılanların zaten bilindiğini sonrasında zikredilen isimlerin kendisiyle alakası olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu saat 20.40’ta tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını 4 Nisan Pazartesi saat 10.00’da yapacak.