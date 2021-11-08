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Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Hükümet programına ilişkin görüşmeler 11 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak...

08 Kasım 2021 Pazartesi 14:30
Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Danışma Kurulu toplantısı için verilen aranın ardından toplandı.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oyun kaldırılması veya değiştirilmesine ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Ad Hoc Komitenin üye sayısı hakkındaki tezkere Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi. Komitede, her parti 1 kişi ile temsil edilecek.

Nisabın sağlanmasının ardından Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde gündeminde bulunan Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisinin daha önce okunduğunu hatırlattı.

DENKTAŞ

Tezkere üzerine söz alan DP Milletvekili Serdar Denktaş, seçimlerde aday olmayacağını açıklayarak, 23 Ocak’ta yapılacak muhtemel seçimle eğitime çizik atılacağını savundu ve komitede bunun ele alınmasını istedi. Denktaş, seçimin 6 Şubat’ta yapılması önerisini sundu. Denktaş, seçimin 1 hafta veya 2 hafta ertelenebileceğini kaydetti.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Rumların kuzeye geçerken, güney plakalı araçla geçebildiğini ancak Kıbrıslı Türklerin güney plakalı araçla geçemediğine dikkat çeken Denktaş, Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin güney plakalı aracıyla KKTC’ye günübirlik geçişinin Bakanlar Kurulu onayıyla sağlanmasını istedi.

“Pile’de kullanılan oylar yurt içinde mi ve yurt dışında mı kullanılan oy mudur?” sorusunu soran Denktaş, geçişlerle ilgili bu sorununun mahkemeye taşınması halinde bu durumun seçimlerde sorun yaratabileceğini söyledi.

Tezkere daha sonra onaya sunuldu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ulusal Birlik Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un sunduğu Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde gündeminde bulunan Seçim ve Halk Oylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından Danışma Kurulu’nun Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki karma oy sisteminin kaldırılmasına veya değiştirilmesine ilişkin konuları görüşmek üzere oluşturulan Geçici ve Özel Ad Hoc Komitenin üye sayısını belirleyen kararın tezkeresi okundu. Her siyasi partiden bir kişi olmasının içerdiği tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Komitede, 6 parti birer kişi ile temsil edilecek.

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Daha sonra Geçici ve Özel Ad-hoc komitede yer alacak üyelerin belirlendiği tezkere okundu. Tezkere, oy birliğiyle kabul edildi.

AD-HOC KOMİTEDE KİMLER VAR?

Ad-Hoc komitede, UBP’den Özdemir Berova, CTP’den Fazilet Özdenefe, HP’den Ayşegül Baybars, TDP’den Zeki Çeler, DP’den Serdar Denktaş, YDP’den Erhan Arıklı yer alacak.

HÜKÜMET PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELER PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, hükümet programına ilişkin görüşmelerin 11 Kasım Perşembe günü saat 10.00’da başlayacağını söyledi.

Ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 16:24
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