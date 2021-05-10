Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi.
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi.
Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.