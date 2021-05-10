banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Meclis Genel Kurulu tamamlandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi. 

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:15
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
banner337

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı sona erdi. 

banner341
Meclis Genel Kurulu, gruplar arası varılan mutabakatla bugünkü oturumunu tamamladı. 

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. 
 

banner360
Son Güncelleme: 10.05.2021 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşini öldürüp daha sonra intihar etti
Eşini öldürüp daha sonra intihar etti
LAÜ’de “Radyo ve Radyoculuğun Önemi” konuşuldu
LAÜ’de “Radyo ve Radyoculuğun Önemi” konuşuldu
GAÜ Golden Wings oylamasına 100 bini aşkın katılım
GAÜ Golden Wings oylamasına 100 bini aşkın katılım
Trafiğe kapalı yol
Trafiğe kapalı yol
Mağusa İnisiyatifi'nden liderlere çağrı
Mağusa İnisiyatifi'nden liderlere çağrı
GAÜ 2020-2021 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel indirim fırsatı ile kayıtlar başladı
GAÜ 2020-2021 Yaz Dönemi Pedagojik Formasyon Programı için özel indirim fırsatı ile kayıtlar başladı
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
“Engelsiz Fidanlığı” fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi
GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor
GAÜ Arizona Üniversitesi resmi açılış töreni, 11 Mayıs’ta gerçekleşiyor
Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı
Gazimağusa Belediyesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki asfalt dökümünü tamamladı
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim