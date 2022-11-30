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Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı

30 Kasım 2022 Çarşamba 16:18
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi'nin görüşülmesi gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantı, Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 15.00’te başladı.

Toplantıda, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), belediye meclisi üyeliklerine aday gösteren bazı siyasal partilerin Siyasal Partiler Yasası’nın yüzde 30 cinsiyet kotası kuralına uymadığı gerekçesiyle iptal ettiği listelerinin yeniden düzenlenmesine olanak sağlayacak Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasa Önerisi'ne ivedilik kararı alınarak Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’ne sevk edilecek. Öneri, Komite’den geçtikten sonra oylanmak üzere yeniden Meclis gündemine alınacak.

UBP ve CTP'li bir grup milletvekilinin hazırlayıp sunduğu yasa önerisinin kabul edilmesi halinde, aday listeleri iptal edilen siyasal partiler, ilgili İlçe Seçim Kurullarına yarın saat 18.00’e kadar başvurarak, cinsiyet kotasına uygun olarak düzenlenmiş listelerini sunabilecek.

YSK dün oy çokluğuyla aldığı kararla, cinsiyet kotasına uygun sayıda aday göstermedikleri gerekçesiyle LTB’de DP’nin; Beyarmudu Belediyesi’nde CTP ve TDP’nin; Mesarya Belediyesi’nde YDP’nin; Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nde UBP ve DP’nin; Güzelyurt Belediyesi’nde de TDP, UBP, DP, CTP ve YDP’nin meclis üyesi adaylarını iptal etmişti.

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