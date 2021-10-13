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Meclis Genel Kurulu'nun bugün toplanması bekleniyor

Nisap sorunu nedeniyle önceki günkü birleşimini 24 saat sonraya erteleyen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, dün de iki deneme sonucu yine nisap sorunu nedeniyle toplanamadı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 07:35
Meclis Genel Kurulu'nun bugün toplanması bekleniyor

Genel Kurul, dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.15’te toplanmayı denedi ancak yeterli sayıya ulaşılamadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.

Genel Kurul’un geçen günkü oturumu yeterli sayıya ulaşılamadığından 24 saat sonraya ertelemişti. Dün, 10 dakika arayla gerçekleşen iki denemede de nisap sağlanamadı. Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, İç Tüzüğün 58’inci maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısının aynı gündemle 24 saat sonraya ertelendiğini açıkladı.

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Genel Kurul’un gündeminde 6 yasa tasarısı ile 4 yasa önerisi var.

Gündemdeki tasarı ve öneriler şöyle:

“Genel Tarım Sigortası Fonu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Toprak Ürünleri Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı.

Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi, Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi, Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi, Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi.”

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Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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