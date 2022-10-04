Meclis Genel Kurulu Milletvekillerinin Güncel Konuşmaları İle Devam Ediyor

Cumhuriyet
Meclisi Genel Kurulu (3)
Lefkoşa,
4 Ekim 22 (TAK): Denetim işleviyle yeni dönemin ikinci toplantısını yapan
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının tamamlanmasının
ardından milletvekillerinin güncel konuşmalarıyla devam etti.
Meclis
Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 11.00’de toplanan ve 16 milletvekilinin
güncel konuşma istemi bulunan Genel Kurul’da ilk sözü alan CTP Milletvekili
Ongun Talat, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu konuşma yaptı.
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Talat: “Yaz dönemi hükümetin beceri yoksunu icraatları ile geçti”
CTP
Girne Milletvekili Ongun Talat konuşmasında, yasama yılı tatilinde ülkede
yaşananlardan bahsederek, yaz aylarının “hükümetin beceri yoksunu icraatları”
ile geçtiğini ifade etti.
Hükümetin
yaz aylarındaki icraatları arasından belediye seçimleri ile ilgili yasaları
muhalefetin itirazlarına rağmen geçirmek, Kıb-Tek ihaleleri, Gazimağusa, İskele
ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesini bir gecede iptal etme gibi
konuları sıralayan Talat, Hükümeti kaos yaratmakla suçladı.
Yasama tatilinde yaşanan en çarpıcı gelişmenin Faiz
Sucuoğlu'nun UBP başkanlığından ayrılması olduğunu söyleyen Talat, bunun Türkiye
Cumhuriyeti Elçiliği tarafından yürütülen bir süreç olduğunu savundu. Ünal
Üstel’i “görevlendirilmiş başbakan” ve “görevlendirilmiş parti başkanı” olarak niteleyen
Talat, bu durumun halk vicdanında kabul görmediğini de vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi
konusuna da değinen Talat, bu projeyi “TC iktidarının kültürel ve ideolojik
hegemonyasını Kıbrıs'ın kuzeyine yayma girişimi” olarak değerlendirdi. Yerleşke
içerisinde cami olmasını da eleştiren Ongun Talat, bunun laik cumhuriyet
ilkelerine bir saldırı olduğunu öne sürdü ve “Toplum liderinin bulunduğu bir
yerleşkede caminin işi nedir?” diye sordu.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin KKTC’nin
kurumlarının tasfiyesinin bir simgesi olduğunu ifade eden Talat, bakanlar ve hükümet
mensubu milletvekillerinin bu projeyi desteklemek için yaptıkları açıklamaları,
“Bir yerden düğmeye basıldı ve birçok bakan ve milletvekili tek kalemden çıkmış
gibi olan bir propaganda çabasına girdi. Bu külliye sizin şatafatlı
açıklamalarınızın değiştiremeyeceği bir şekilde halkın ihtiyacı değildir”
sözleri ile eleştirdi.
“Külliyeye karşı çıkmak sadece inşaata karşı çıkmak değildir,
Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkmak anlamına geliyor, kültürüne sahip
çıkmak anlamına geliyor” diyen Talat, külliye ile Türkiye’nin yoksul halkına
bir külfet yaratıldığını da söyleyerek, hükümeti sağduyulu olmaya çağırdı.
- Toros: “Özgür irade, biata zorlayan dış etkenlerin
bilincine varmayı ve emrivaki eylemlerden kurtulmayı gerektirir”
“Mesele Külliye Değil; İradenin Kıbrıs Türk Halkında
Olmasıdır” konulu güncel konuşma istemi ile kürsüye çıkan CTP Milletvekili
Toros, özgür iradenin önemine vurgu yaparak, “Özgür irade, biata zorlayan dış
etkenlerin bilincine varmayı ve emrivaki eylemlerden kurtulmayı gerektirir”
dedi.
Son yılarda yaşanan ekonomik sıkıntılara değinen
Toros, toplumda gittikçe artan mutsuzluğun savaş yıllarını aratmadığını ifade
etti ve bu sıkıntılar yaşanırken Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi
Yerleşkesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. “Meclis binasını bu
halk kendi yapmaya muktedirdir” diyen Toros, eğitim sağlık gibi konuların daha
öncelikli olduğunu vurguladı.
Fikri Toros, “Türkiye Cumhuriyeti’nden beklentimiz Kıbrıs
Türk halkının kendi ayakları üzerinde durmasına destek vermesidir” diyerek, halkı
gerçek anlamda kalkındıracak olanın BM kriterlerinde bir çözüm olduğunu söyledi
ve Güven Yaratıcı Önlemlerin müzakere edilerek bir an önce hayata geçirilmesini
istedi.
Toros, Kıbrıslı Türklerin özgür iradesinin
aşındırıldığını da kaydederek, erken genel
seçime giderek halk iradesinin yenilenmesi gerektiğini de vurguladı.
- Taçoy: “CTP sadece tribünlere oynuyor”
Eleştirilere yanıt vermek için söz alan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, CTP’nin sadece tribünlere oynamakla
suçladı.
Mevcut Meclis binasında milletvekillerinin odalarında
çalışma imkanına sahip olmadığı, personelin yeterli odası olmadığı gibi
şikayetler olduğunu anlatan Taçoy, yıllardır Meclis’in taşınması için
çalışmalar yapıldığını aktardı. Taçoy, “Şimdi bunu bir şekilde gerçekleştiriyoruz,
bu bina yapılacak” diyerek, Çok daha
fazla çalışma mekanları olacak yeni meclisin demokrasiye daha fazla hizmet
edebileceğine inanç belirtti.
Kıbrıs sorununa da değinen Taçoy, “Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi elinde tuttuğu bir cumhuriyeti sizinle paylaşmaz, paylaşmaya da niyeti
yoktur” diye konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
BM Genel Kurulunda KKTC’nin tanınması konusunda yaptığı çağrıyı anımsatan
Taçoy, iki devletlilik görüşünün birçok kişi tarafından kabul edildiğini kaydetti.
Ekonomi ile ilgili de konuşan Taçoy, “Her para birimi
kendi içinde değerlidir. Türk Lirası da Türk Lirası içinde değerlidir” dedi.
- Şahiner: “Sayın Arıklı döneminde rafineri opsiyon
belgesi ve gemi opsiyon belgesi şartı kaldırıldı”
CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “Kıb-Tek’in Bir
Türlü Sonuçlandırılamayan Akaryakıt İhalesi” konulu bir konuşma yaptı.
Kıb-Tek’te yaşanan ihale süreçlerinden bahseden
Şahiner, “Belli ki hükümetin yaptıkları ve yapacakları yüzünden bu konuyu daha
çok konuşacağız” dedi.
Güngör Katı Atık Depolama Tesisinin işletilmesi ile
ilgili ihaleye çıkılacağını ve bunun 29 yıllık bir özelleştirme ihalesi
olduğunu belirten Şahiner, bu tesiste üretilen elektriğin Elektrik Kurumu’na
pahalıya satacağını rakamlar vererek anlattı ve ihalenin durdurulması
gerektiğini vurguladı.
Kıb-Tek’in Akaryakıt Temin ve Taşıma İhalesi
süreçlerine de değinen Şahiner, 6 yıl boyunca ülkeye yakıtın sıkıntısız bir
şekilde geldiğini ve sıkıntıların Erhan Arıklı’nın Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
döneminde başlayarak sonrasında da devam ettiğini savundu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Ekonomi
ve Enerji Bakanlığı döneminde başlayan ve devam eden doğrudan alımlarla Kurumun
250 milyon TL zarar ettiğini savunan Şahiner, süreçlerin şaibeli olduğunu
kaydetti.
İhale süreçlerinin hangi hallerde iptal
edilebileceğini yasadan okuyan Şahiner, başbakanın telefonu ile ihalenin iptal
edilemeyeceğini, kesin karar açıklandıktan sonra başbakanın ihaleyi iptal etme
yetkisi olmadığını vurguladı ve birinin ara emri başvurusu yapması halinde
kazanacağını anlattı.
Arıklı’nın bakanlığı döneminde ihalelerde rafineri opsiyon
belgesi ve gemi opsiyon belgesi gibi belgelerin aranmasının kaldırıldığını
aktaran Salahi Şahiner, bunu bazı şirketlerin ihalede önünü açmak için yapılan
değişiklikler olduğunu öne sürdü.
- Şan: “İhale, Elektrik Kurumu’ndan gelen talep
doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun kararı ile iptal edildi”
Maliye Bakanı Alişan Şan, CTP Milletvekili Salahi
Şahiner’e yanıt vermek üzere söz aldı.
Güngör Katı Atık Tesisinin ihalesinin şu anda açık
olduğunu belirten Şan, katı atık tesisinden elektrik alımı konusunda Şahiner’in
ortaya koyduğu rakamların doğru olması halinde bunun uygulanabilir olmayacağını
belirterek, konuyu araştıracağını söyledi. Şan, gerek duyulması halinde
ihalenin ileri bir tarihe ertelenmesinin de söz konusu olabileceğini aktardı.
İhale yasasına göre ani ve beklenmeyen veya
öngörülemeyen olayların ortaya çıkması hallerinde pazarlık usulü ihale
açılabileceğini anlatan Şan, Kıb-Tek’te öngörülememezlik nedeniyle pazarlık
usulü ihaleye çıkıldığını kaydetti.
“Bir firmaya peşkeş çekildiği” iddiasına da yanıt
veren Şan, iptal edilen ihalenin İçkale’ye verildiğini anımsatarak, “Biz bu
firmaya kıyak yapmak istemişsek neden ihaleyi iptal edelim?” diye sordu.
Önümüzdeki hafta yakıt temin ve taşıma ihalesinin sonuçlanmasını
temenni eden Şan, ülkeyi enerjisiz bırakmamanın önemine vurgu yaptı.
Şahiner’in yerinden Şan’a “Rafineri opsiyon belgesi,
gemi opsiyon belgesi gibi kriterlerin ihale şartnamesinden neden çıkarıldığını”
sorması üzerine Şan, “Gemi opsiyon belgesi kaldırıldı ancak gemide aranan bazı
özellikler kaldırılmadı” diyerek, gemilerde aranan özelliklerden örnekler
verdi.
“Başbakanın ihaleyi iptal etme yetkisi var mı?” soruna
ise Şan, Elektrik Kurumu’ndan gelen talep doğrultusunda Bakanlar Kurulu’nun iptal
kararını ürettiğini söyledi.
Ceyhun Birinci’nin “Elektrik faturalarının düşürülmesi
konusunda bir çalışma var mı?” sorusuna ise Bakan Şan, “Evet bir takım çalışmalarımız
var, bunları paylaşmak için erken” dedi.
Alişan Şan’ın yanıtları üzerine yerinden söz alan CTP
Milletvekili Salahi Şahiner, İçkale firmasının evraklarında sıkıntı olduğunu
söyledi. Akaryakıt temini ve taşımacılığının en fazla 38 dolar olduğunu
söyleyen Şahiner, “150 dolara taşımacılık olmaz… Trend 150 dolarlarda değildi
Sayın Amcaoğlu ihaleyi açtığında, trend 30-40 dolarlardaydı” dedi. İşlerin yanlış
yürütüldüğünü vurgulayan Şahiner, bu şekilde devam edilmesi halinde kış
aylarında ülkenin karanlıkta kalacağı uyarısında bulundu.
- Şahali: “Son iki yılda 9 ihalenin 7’si iptal edildi”
CTP Erkut Şahali ise “KIB-TEK, TÜK, Liman
İşletme-Marina İhaleleri ve Hukuk
Devleti Bağlamında Külliye” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.
Kıb-Tek ile ilgili Alişan Şan’ın öngöremedikleri
sebeplerden süratli davranmak için pazarlık usulü ihaleye çıkıldığı ifadelerini
eleştiren Şahali, adrese teslim iş görme hevesinden dolayı ülkede elektrik
sıkıntısının baş gösterdiğini savundu. Son iki yılda 9 ihalenin 7’sinin iptal
edildiğini aktaran Şahali, bu grafiğin güven vermediğini vurguladı.
İhalesiz akaryakıt alımlarından “birilerinin cebine
oluk oluk para aktığını” öne süren Şahali, ihalesiz akaryakıt alımı durumunu yaratan
kişinin ise bu hükümetin en küçük ortağı olduğunu ifade etti.
Erhan Arıklı’nın “spot piyasadan alım yapma” önerisi
yaptığını belirterek eleştiren Şahali, spot piyasanın sipariş edenin almaya
uygun bulmadığı mallardan oluştuğunu vurguladı.
Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) arpa alımıyla ilgili
süreçleri de eleştiren Şahali, ihale yasasının bertaraf edildiğini ve pahalıya
arpa alındığını savundu.
Mağusa ve Girne Limanları’nın iş hacminin 3 buçuk
milyon dolar olduğunu ve maksimum cirosu 8 milyon olacak 2 yıllık ihale için 10
milyon dolar teminat istendiğini anlatan Şahali, “İhaleyi kimin kazanacağını
size şimdiden söyleyebilirim. Çünkü bu işe ya işten hiç anlamayan ya da
aklanacak parası olan girer. Bu ihaleye bu koşullarda sadece aklanacak parası
olan girer” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinden
de bahseden Şahali, Meclis binasında oda yetersizliği nedeniyle kaç vekilin
rahatsız olduğunu sordu ve odasını bilmeyen milletvekilleri olduğunu savundu.
Meclis binası ve saraya ihtiyaç olmadığını vurgulayan
Şahali, bu yerleşkenin yapımına yerel otoriteyi yok sayarak başlanmasını da
eleştirdi.
- Çavuşoğlu: “Sorun ihale sisteminde”
Erkut Şahali’ye yanıt vermek için söz alan Eğitim
Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıb-tek ile ilgili UBP’nin muhalefette olduğu dönemde de
tartışmalar yaşandığına işaret ederek, sorunun ihale sisteminde olduğunu
savundu ve Kıb-Tek’te ifade edilen rakamlardan herkesin rahatsız olduğunu
belirtti.
Kıb-tek’in herkesin ortak gailesi olduğunu vurgulayan
Çavuşoğlu, kurumla ilgili “kısır tartışmalar”ın bırakılması ve sorunların
araştırılıp ortaya çıkarılması gerektiğini kaydederek, sorunlar kökünden
çözülmeden şaibelerin de ortadan kalkamayacağını söyledi.
Toprak Ürünleri Kurumu ile ilgili de konuşan
Çavuşoğlu, kurumun iyileşen bir yer olduğunu ifade etti. Kendisinin Tarım Bakanlığı
döneminde, elzem alımlarda tüm firmalara mail yoluyla ulaşarak alımlar yaptıklarını
belirten Çavuşoğlu, Tarım Bakanı Dursun Oğuz’un da işleri şeffaflıkla
yürüttüğüne de inanç belirtti.
(FS/HÖ) Ek
verilecek
Haber: Filiz Seyis