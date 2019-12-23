Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla tamamlandı

Meclis’in bir sonraki toplantısı 30 Aralık Pazartesi saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

ÇALUDA

İlk güncel konuşmayı yapan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Lefke Polis Müdürlüğü’nün Açılması ve Polisin Sorunları” konusunda konuştu.

Çaluda, hiçbir hükümetin polisin sorunlarıyla yeteri kadar ilgilenmediğini savundu.

Poliste, araç gereç sıkıntısı, yönetim sorunu, personel sıkıntısı, terfiler gibi sorunlar bulunduğunu söyleyen Çaluda, terfilerin önemli bir motivasyon yarattığını, ancak yıllardır yapılmayan terfilerin polisi olumsuz etkilediğini kaydetti.

Organizasyon sorunlarına değinen Çaluda, Lefke’ye polis müdürlüğü açılması ve polisin sayısının artırılması gerektiğini belirtti.

Çaluda, polisin sorumluluk alanı olmayan işleri de yaptığını, emeklilik ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyleyerek, poliste 3-4 ay önce önemli bir yolsuzluk olayı yaşandığını ancak soruşturmanın ilerlemediğini belirterek bunun nedenlerini sordu.

MANAVOĞLU

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, “Kamu Hizmeti Komisyonu Yetkisi Dışındaki Diğer Kamu İstihdamları Nasıl Yapılmalı?” konusunda güncel konuşma yaptı.

Manavoğlu, bütçe görüşmelerinin uzunluğunu eleştirerek, “Sabahtan gece yarılarına kadar bütçeyi görüştük, elimize ne geçti, başımız göğe mi erdi? Ben muhalefet vekillerinden daha yapıcı öneriler beklerdim ama bunu göremedim verimli de bulmadım” ifadelerini kullandı.

Manavoğlu, kamudaki verimsizliğe değinerek, sıkıntıların giderilmesine yönelik Kamu Çalışanları Değişiklik Yasa Tasarısı’nın geçirilmesi gerektiğini ancak bunun yıllardır yapılamadığını, dolaysıyla içinde belli maddelerin düzeltilip uygulamaya konabileceğini bunun için de siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kamu Hizmet Komisyonu’nun (KHK) çalışmalarının başarılı olduğunu söyleyen Manavoğlu, ancak KHK yetkisi dışında kalan bazı kurum ve kuruluşlarda sınavsız ve geçici istihdamların devam ettiğini bunun da torpil gibi iddiaları gündeme getirdiğini savundu. Manavoğlu, Sivil Savunma, Polis, Vakıflar İdaresi, Kalkınma, Merkez Bankaları gibi kurumları örnek gösterdi.

KHK benzeri ikinci bir kurum kurulmasına yönelik yasa çalışması başlatılmasını talep eden Manavoğlu, kamuda özelde ve ülke genelinde daha iyi ve verimli işler yapılacağına inanç belirtti.

ÇAĞATAY

HP Milletvekili Erek Çağatay, “Girne İmar Planı” konusunda konuştu.

Çağatay, Girne’deki gelişmenin plansız olduğunu, bunun da çeşitli sorunlar yarattığını söyleyerek, çok katlı binalar nedeniyle Girne Türk Mahallesi’nin turizm bölgesi olma özelliğine zarar verildiğini belirtti.

Plansızlıktan kaynaklanan atık su arıtma ve kanalizasyon sorunlarına işaret eden Çağatay, otellerin artırmasız bir şekilde atıklarını denize dökmesinin çevre felaketi yaratma riski taşıdığını söyledi.

Yeşil alan azlığı ve antik Girne Limanı’nın kötü durumuna işaret eden Çağatay, çarpık büyüme ve doldurulan dere yatakları ile kentin sorunlar içinde olduğunu kaydetti.

Erek Çağatay, diğer bölgelerde de aynı sorunlar yaşanmaması adına imar planlarının hızlı bir şekilde uygulamaya konması gerektiğini söyledi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner ise “dış ticaretteki son durumumuz” konulu konuşmasında, ihracata dönük üretim yapan sektörlerin iyi durumda olmadığını belirtti.

Bu sektörlerin ülke için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Şahiner, ihracat ürünlerinin potansiyelinin artırılarak devam edeceği bir ekonomik modelin uygulanması gerektiğini bu yapılmazsa işsizliğin artacağını söyledi.

Narenciye ve süt ürünleriyle ilgili durum değerlendirmesi yapan Şahiner, üretilen ürünlerin pazar payının artırılması için kalite standardının artırılması ve ürünlerin tanıtımına ve pazar arayışına yönelik çalışma yapılması, Dış Ticaret Müsteşarlığı kurulması gerektiğini kaydetti.

Şahiner, mandora ürünü üreticisinin neredeyse 10 milyon TL zarara uğratıldığını, devletin üzerine düşeni yapmakta geç kaldığını da söyledi.