Meclis Genel Kurulu güncel konuşmalarla devam ediyor

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Son Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma yaptı.

Şu anda toplumun gözleri yarı kapalı yarı açık, bazen bir korku filmi izler gibi, bazen de utanarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı izlediğini iddia eden Özdenefe, Tatar’ın kendi pozisyonuyla ilgili hiçbir endişe ya da mahcubiyet hissetmediğini söyledi.

İki toplumlu “Imagine” isimli projeyle ilgili gelişmelere işaret eden Özdenefe, barış kültürünü destekleyen, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı eğitim veren bu projenin, iki toplumlu ilişkiler yanında KKTC nüfusundaki değişim bakımından da çok önemli olduğunu ancak projenin iptali için harekete geçildiğini kaydetti.

İlgili bakana, barış kültürü ve ötekileştirilmenin önüne geçilmesinin, şu anki eğitim politikasına aykırı olup olmadığını soran Özdenefe, dünyayla iletişimin ne gibi bir zararı olduğunu sordu.

Yapılanın toplumun gençlerini dünyadan daha da koparttığını dile getiren Özdenefe, birçok gencin yurt dışı eğitiminin başında ülkesine dönmemeyi planladığını kaydetti. Projenin eğitim politikasına hangi bakımdan aykırı olduğunu soran Özdenefe, projenin Cumhurbaşkanı Tatar’ı neden rahatsız ettiğinin açıklanmasını istedi.

Toplumların birbirini anlayabilmesi için önyargılardan uzaklaşılması gerektiğini dile getiren Özdenefe, küreselleşen dünyada bunun bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da bu konunun kendi gündemlerinde de olduğunu belirterek, ilgili projenin geçen yıl hem kendilerinin, hem de Cumhurbaşkanı Tatar’ın görevde olduğu süreçte yine yürürlükte olduğunu ifade etti.

Imagine projesinin bir dernek aracılığıyla yürütüldüğünü de söyleyen Çavuşoğlu, projenin iptal edilmediğini askıya alındığını, gerekli adımlar atılırsa projenin yeniden hayata geçeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, eş zamanlı atılması gereken adımları kendilerinin Kıbrıslı Rumlara güvenerek attıklarını, örneğin Dipkarpaz’da okul açtıklarını ancak Limasoldaki Türk öğrencilere eğitim sunamayıp, kitap göndermelerine izin vermediklerini dile getirdi.

KKTC’deki tarih kitaplarından milli tarihin önemli kısmının çıkarıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Kıbrıslı Rumların ise kitaplar konusunda gereken adımları atmadığını kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının attığı adımların Kıbrıs Rum tarafından karşılıksız kaldığını tekrarlayarak, yaşanan gelişmeler sonucu bugünlere gelindiği gelişmelerin yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk tarafının her dönemde adada barışçıl adımlar attığını dile getirdi.

Konuşma üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Özdenefe, projeye dahil olan öğretmenler ve öğrencilerle görüşülmesini istedi.

Çavuşoğlu da daire müdürünün zaten proje yürütücüsü olduğunu belirtti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Filiz Besim de bahsedilen sorunlarla ilgili mücadele sürerken, uluslararası arenadan gelebilecek katkıların önünün kapatılmamasını istedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, sorulan bir soru üzerine, İngiltere’deki okullara büyük önem verdiklerini, çalışmaları geliştirmek için de ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Oradaki öğretmenlerin büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Çavuşoğlu, kısa süre içinde oradaki okullarla ilgili çalışmaları Meclis’e getireceklerini söyledi.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Lefke Bölgesinin Sorunları” konulu güncel konuşmasında, içinden geçilen dönemde bölge sorunlarını dile getirecek fırsat bulamadıklarını belirterek, akaryakıt alımı konusundaki gelişmelere işaret etti. Şahiner, hibe olarak sunulan taşımacılık ödemelerinin bile borç hanesine yazıldığını ifade etti.

Lefke’deki üreticilerin maliyetlerini düşürmek için yapılan indirimin, yağmurlar başladıktan sonra açıklandığını kaydeden Şahiner, bunu “cambazlık” olarak tanımladı. Şahiner, gerçekten yardım etmek isteniyorsa yardımın geçmiş ayların faturaları için işletilmesi gerektiğini kaydetti.

Narenciye kesim ekiplerinin zamanında gelememesi nedeniyle geçmiş yıllarda ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Şahiner, bu yıl benzeri bir sorun yaşanmaması için gereğinin yapılmasını istedi.

Şahiner, Hal Yasası konusuna da değinerek, hallerde yapılan satışın peşin olması, ülkede üretilen ürünlerin hallerden geçerek kayıt altına alınması, bölgelere hal kurulması, ürünlerin kendilerine en yakın halden satışa çıkarılması gibi maddelerin asla değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan hükümetin bazı kesimleri destekleyerek, seçim yatırımı yapmak için tek bir hal olacak şekilde tasarıyı değiştirmeye çalıştığını kaydeden Şahiner, buna asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Şahiner, yasanın üreticileri destekleyecek şekilde geçirilmesi gerektiğini, aksi halde sadece pahalılık değil, kıtlık sorunuyla da karşı karşıya kalınacağını belirtti.

CMC maden atıklarının sadece bölgenin sorunu olmadığını, bölgede çıkan ürünün tüm ülkede tüketildiğini kaydeden Şahiner, maliyetine bakılmaksızın bu kirliliği ortadan kaldıracak bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Şahiner, toplu taşıma konusundaki sıkıntılara da işaret ederek, yatırımcıları Lefke’ye yönlendirmenin önemine değindi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da eleştirileri yanıtladığı konuşmasında, elektrikte teşvikleri geç açıkladıklarını ancak elektrik maliyetlerinin ortada olduğunu dile getirdi. Arıklı, yapılan indirimin önemli bir miktar olduğunu anlatarak, TPIC’le yapılan anlaşmadan da bahsetti.

Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçmesinin kendilerini mutlu edeceğini söyleyen Arıklı, "Yıllardır beklenen bu yasanın geçmesine engel olmak isteyen güç odakları eğer yasayı Şahiner’in anlattığı şekilde değiştirmeye çalışıyorsa, kim olursa olsun, buna engel olacağız. Hal sayısının bire düşürülmesine biz de karşıyız" dedi.

CMC konusunda şirket arayışında olduklarını kaydeden Arıklı, “birine peşkeş çekilecek” iddiaları yüzünden sorunun yıllardır çözülemediğini ifade etti.

CMC atıkları konusunda el birliğiyle ciddi adımlar atılması gerektiğini söyleyen Arıklı, mevcut durumun herkesi zehirlediğini belirtti.

Arıklı, toplu taşımayı hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini de dile getirdi. Filtre konusundaki bir soru üzerine Arıklı, "Eğer bedeli Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanacaksa, ihaleye çıkılmayacak. Eğer karşılanmayacaksa filtre konusunda ihaleye çıkılacak" dedi.

Yeniden kürsüye çıkarak söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, alınacak yakıtın kalitesinin önemine işaret etti.

-Baybars

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Hükümet Nedir, Ne Değildir?” konulu güncel konuşma yaptı.

Mahkûm yakınlarının yeni cezaevine geçiş süreciyle ilgili yaşadığı sıkıntıların basında yer aldığına işaret eden Baybars, mahkumların cezalarını çekerken, insani ve iyi muamele görmesinin önemine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili asgari standart kurallar bulunduğunu ifade eden Baybars, çocuk ve genç suçluların hala yetişkinlerle kaldığı yönünde duyumlar aldıklarını belirtti. Baybars, gerekli personel alımı yapıldığı için bu konuda gerekenin yapılabileceğine işaret etti.

Baybars, cezaevinde suç türü ve benzeri konularda kategorilere ayırmanın da gerekli olduğunu kaydetti.

Ayşegül Baybars, mahkumların yerde yatıp, yerde yemek yediği ve mahkumların kişisel hijyen malzemesi almasına izin verilmediğine dair duyumlar aldığını ifade etti.

Baybars bunları sağlamanın hem sağlık, hem de mahkumların cezalarını onurlu şekilde çekmesi açısından önemli olduğunu belirterek, bunların asgari standartlar olduğunu anlattı.

Mahkûm ailelerine dışarıdan kıyafet getirme izni verilmediği ve mahkumların ise kıyafetlerini yıkama şansı bulamadıklarını da duyduğunu kaydeden Baybars, sağlıklı beslenme ve spor imkanları konusunda da bilgi istedi.

Bilgilendirme ve şikâyet mekanizmasının da hayata geçirilmesini isteyen Baybars, mahkumların dışarıyla olan bağının koparılmaması konusunun önemine işaret ederek, telefon ve televizyon kullanımı, aile ve yakınlarla görüşme gibi konuların büyük önem taşıdığını anlattı.

Baybars, mahkumlara özel odalarda eşleriyle görüşme imkanı sunulması gibi konuların gündeme gelmesinin de insan hakları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

-Öztürkler

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de cezaevinin insan onuruna yakışır şekilde olmasının ve mahkumların topluma kazandırılmasının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Bu yönde yoğun bir çalışma yürüttüklerini, önce yasa çalışması yaptıklarını, ardından personel sayısını artırdıklarını anlatan Öztürkler, kadro çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Öztürkler Güney, Kıbrıs’taki cezaevinde bir Kıbrıslı Türkün dövülerek öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Kantinle ilgili şu an hiçbir sorun olmadığını, hijyenle ilgili malzemelerin de kantinde yer aldığını belirten Öztürkler, telefon görüşmelerinin de başladığını, telefon sayısı konusundaki sorunu çözmek için gerekeni yapacaklarını dile getirdi. Öztürkler gereken tüzük çalışmalarının yapılacağını da belirtti.

Yeni cezaevinde spor sanat ve mesleki konulardaki eğitime büyük önem verdiklerini anlatan Öztürkler, önceki dönemdeki protokollerin yenilenmesi için gereğini yapacaklarını ifade etti. Öztürkler, bu anlamda üniversitelerle de işbirliği yapacaklarını anlattı.

Mahkum onuru konusundaki hassasiyetini dile getiren Öztürkler, buna aykırı yapılan hareketler için gerekli müeyyidelerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Öztürkler eğitim faaliyetleri konusunda bir an önce çalışmalara başlanacağını dile getirdi.