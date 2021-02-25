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Meclis Genel Kurulu devam ediyor

25 Şubat 2021 Perşembe 14:30
Meclis Genel Kurulu devam ediyor
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MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI-2-

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasası’nın ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere ele alındı.

ÖZYİĞİT

Konuyla ilgili söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, tasarının oldukça önemli bir tadilat çalışması olduğunu ifade etti. Öğretmen sendikalarının konuya büyük tepkisi olduğunu ve bu nedenle kendi bakanlığı döneminde bu çalışmayı geri çektiklerini kaydeden Özyiğit, düzenlemenin sendikalarla teknik kurulda görüşülüp görüşülmediğini sordu.

Özyiğit, Kültür Dairesi altındaki Derneklere Yardım Tüzüğü’ne ilişkin atanmayı da eleştirerek, bunun büyük tepki yarattığını anlattı.

BEROVA

Bunun üzerine söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, görüşülenin tek maddelik tasarının pratik bir şekilde sorunları ortadan kaldırmak için hazırlandığını belirtti. 

Bunun görüşülmesinin daha sonra da yapılabileceğini dile getiren Berova, öte yandan şu anda görüşülen değişikliğin kendi bakanlığı döneminde de ele alındığını kaydetti.

Berova, ilgili yasayı o dönem sendikalarla görüşerek düzenlediklerini ancak değişikliğin dönemin Cumhurbaşkanı tarafından geçerli bir sebep olmadan reddedildiğini söyledi.

Daha sonra gruplar arası varılan mutabakat gereği tezkere oylamasının Pazartesi yapılmasına karar verildi.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

ERHÜRMAN

Bu bölümde ilk sözü CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı. Ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret eden Erhürman, kaynakları doğru ve adil bir şekilde dağıtmak gerektiğini dile getirdi.

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Devletin borçlanma rakamlarına işaret eden Erhürman, bahsedilen 200 milyon TL’lik borcun Merkez Bankası’ndan normalde yılsonunda 13’üncü maaş ödemeleri için alındığını ifade etti.

Erhürman, 4’lü hükümet döneminde döviz krizi yaşanırken borçlanmaya gidileceği için yapılan eleştirileri anımsatar, “Sayın Ersin Tatar’ın bize özür borcu var” dedi.

300 milyon TL’lik borcun hükümetin görev süresini aşan bir süreye yayıldığını belirten Erhürman, şöyle devam etti:

“Siz sizden sonra gelecek hükümetin kucağına her halükarda 300 milyon TL’lik bir ateşten top bırakacaksınız.. Durum böyleyken harcama planının Meclis’le paylaşılması şarttır..”

Erhürman, şahısların borçlanmasında 6,3 milyon TL’de kalındığını savunarak, bunun mevduata göre daha avantajlı olmasına rağmen güvenmediği için vatandaşın bu seçeneğe rağbet etmediğini kaydetti. “Bakalım 100 milyon TL için kaçta kalacağız” diyen Erhürman, beklenilen rakamlara ulaşılıp ulaşılamayacağının belli olmadığını belirtti.

Faiz destekli krediler ve ödeme ötelemeleri konusunda sorular yönelten Erhürman, bankaların da taraf olduğu bu ötelemelerle, borcunu borçla ödeyen borçlu için bir sarmal yaratıldığını ve insanların bitme noktasına geldiğini söyledi.

Türkiye ile protokolün 2,5 milyar TL olarak imzalanacağını ancak bu rakamın programlı bir şekilde alınması gerektiğini söyleyen Erhürman, özel sektör odaklı bir protokol imzalanması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Birliği üzerinden gelecek aşılar konusuna da değinerek, adaya gelen aşıların en az yüzde 20’sinin Kıbrıslı Türklerin hakkı olduğunu ancak bugüne kadar aşının sadece yüzde 10’unun verildiğini söyleyen Erhürman, bu konunun üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı’nın gerekli adımları atması gerektiğini kaydeden Erhürman, Güney Kıbrıs’tan turistlerin geçmesine izin verilmesiyle alakalı girişimlere bugünden başlanması gerektiğini söyledi.

Hellimle ilgili girişimlerin devam ettiğini ifade eden Erhürman ekonominin kendi ayakları üzerinde durması için girişimlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Taşımacıların geçen Mart’tan beri oturduğunu ancak bu kişilerden seyrüsefer, muayene, t izni gibi ödemelerin alındığını söyleyen Erhürman, bunun harcama planının doğru yapılmadığını gösterdiğini kaydetti.

Erhürman uçuşların düzenlenmesiyle ilgili yayımlanan NOTAM’ın detayları hakkında bilgi istedi.

1,500 TL’lik yardımlar için herkesin başvuruya çağrıldığını ancak bazı başvuruların “çok etkilenmediniz” denilerek reddedilmesi halinde kaos yaratılabileceğini kaydeden Erhürman, özellikle çalışanına “senin için 1,500 TL’lik desteğe başvurdum” deyip maaşları az vermesi ya da insanların bu rakam gelecekmiş gibi bütçelerini düzenlemeleri halinde öngörülemez bir duruma girilebileceğini belirtti.

Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yapılan değişikliğe anlam veremediğini söyleyen Erhürman, konuyla ilgili görüştüğü kişilerden “hep aynı insanlar komitelerde bulunuyordu” gibi bir yanıt aldığını kaydetti.

Erhürman, bu durumun anlaşılabilir olduğunu ancak çözüm şeklinin olayı demokrasiden uzaklaştıracağını savundu.

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Son Güncelleme: 25.02.2021 15:41
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