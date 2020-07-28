Meclis Genel Kurulu devam ediyor

Meclis Genel Kurul toplantısında Birleştirilmiş 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname görüşülmeye devam ediliyor.

İNCİRLİ

Bu bölümde söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) covid pandemisini şimdiye kadar karşılaşılan en ciddi küresel ve acil sağlık sorunu olarak tanımladığını kaydetti.

DSÖ’nün tüm dünya ülkelerini buna göre hareket etmeye çağırdığını anlatan İncirli, KKTC’de bu konuda gereken hazırlığın yapılmadığını anlattı.

Zaten önceden yeterli olmayan yatak sayısının daha da sıkıştırılarak covid hastalarına yer açılmaya çalışıldığını söyleyen İncirli, covid dışındaki insanların tedavi göremeyince covid hastalarına bir öfke duyulduğunu savundu.

Bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde covid ve covid dışı hastaların birlikte tedavi edildiğini, bu nedenle diğer hastaların hastaneye gitmek istemediğini söyleyen İncirli, dün yapılan eyleme işaret etti.

Dünkü eylemin bugüne kadar yapılan eylemlerden farklı bir eylem olduğunu anlatan İncirli; hekimler, hemşireler ve hastaların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin pandemi hastanesi olmasını istemediğini “haykırdığını” anlattı ve “bu feryadı” hükümetin işitip işitmediğini sordu.

DSÖ’nün bulaşı önlemeyi önerdiğini, bunun yanında tüm hastalara test yapılması, temaslı takibi yapılması ve her hastanın tedavi edilmesi gerektiğini söylediğini kaydeden İncirli, bugün çok sayıda kişinin ABD ve Avrupa’da tedavi şansı bulmadan evde öldüğünü anlattı, bu trajedilerin şu ana kadar KKTC yaşanmadığını ancak bunun şimdilik geçerli olan bir durum olduğunu anlattı.

Testlerin artması gerektiğini ilk günden beri söylediklerini dile getiren İncirli, PCR laboratuvarlarının sayısının artmasının olumlu olduğunu, test yapmayla ilgili direncin kırılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Alımlarla ilgili yapılan açıklamalara bakılarak bir kitin 80 TL’ye geldiğinin açık olduğunu söyleyen İncirli, “neye göre insanlara 300 TL’ye test yapıldığını” sordu.

Özel üniversite hastanesinde yapılan testlerin kitlerinin devletten mi gönderildiğini soran İncirli, eğer öyleyse neden bu hastanelerin testleri 200 TL’ye yaptığını da sordu.

İncirli, test ücretlerinin kimden alınıp kimden alınmayacağına neye göre karar verildiğini de sordu.

Temaslı takibinin yeniden açılma döneminde ne kadar önemli olduğunu daha önce de söylediklerini ifade eden İncirli, yerel bulaş olmamasında temaslı takip ekibinin öneminin çok büyük olduğunu anlattı.

Temaslı takip ekibinin kaç kişiden oluştuğunu ve hangi bölgelerde çalıştığını soran İncirli, az sayıda insanla çok iş yapıp o personelin ezilmediğini umduğunu kaydetti

Kişilerin ülkeye hangi kategoriden geldiğinin bilinmesinin önemine değinen İncirli, insanların sonuçları çıkana kadar yakın takipte tutulması gerektiğini dile getirdi.

İncirli, gelenlere PCR yanında eliza immunoglobulin testi yapılmasının da önemli olduğunu anlattı, ülkeye alınacak kişi sayısının da bu kapasiteye göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Epidemiyolojik çalışmanın bir an önce yapılması gerektiğini belirten İncirli, bunun; turistlerin ülkeyi seçmesi açısından da gerekli olduğunu anlattı.

Hemşire istihdamı konusunda da gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen İncirli, bunun iki dudak arasında olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

İncirli, hemşirelerin sınavsız şekilde mevsimlik işçi olarak alınmasını da eleştirdi.

İncirli, yurt dışından gelenler ya da yakınları yurt dışından gelenlere ikinci PCR sonucu çıkana kadar mutlaka kendilerini izole etmesi ve bundan sonrasında da üçüncü bir PCR yapmaları ve bunun sonucu çıkana kadar dikkatli olmaya devam etmelerini istedi.

PİLLİ



Sağlık Bakanı Ali Pilli, cevap vermek üzere kürsüye çıktı. KKTC’deki sağlık altyapısının yetersiz olduğunu şimdiye kadar çok kez kendilerinin de ifade ettiğini anlatan Pilli, bu dönemde gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi, “Şimdilik iyi gidiyor ve iyi gitmeye devam edeceğini tahmin ediyorum çünkü sürekli çalışıyoruz” dedi.Çözmek için niyet varsa tüm sorunların çözülebileceğini ifade eden Pilli, “Halkımızın sağlığı için 7/24 çalışıyoruz” dedi.Pilli, doktorluğun verdiği enerji ve insan sevgisi ile çalıştıklarını anlattı.Hastanedeki yatak kapasitesinin artırılması için çalıştıklarını anlatan Pilli, covid hastalarına ayrılan yatakların servislerden alındığını ancak kaynaklardan maksimum seviyede yararlanmak durumunda olduklarını anlattı.Psikiyatri servisi içerisine 12 yoğun bakımı olan 50 yataklı ve 22 odalı bir servis kurmak için çalışıldığını anlatan Pilli, ayaktan tanı merkezinin pandemi için ayrılacağını, oraya bir tomografi cihazı da alındığını söyledi.Ayaktan tanı merkezinin altındaki diş merkezi ve endoskopi merkezinin taşınacağını da dile getiren Pilli, hastaneyi maksimum düzeyde kullanmak için çalıştıklarını ifade etti.Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne gitme konusunda insanların endişe etmesıne gerek olmadığını söyleyen Pilli, dışarda içeriden daha fazla tehlike olduğunu anlattı.Vakaların yurt dışından geldiğini şu anda henüz iç temas vakası olmadığını dile getiren Pilli, tedavi isteyenler yanında sadece izole edilmesi gerekenler de olduğunu, bunların pandemi otelinde tutulduğunu kaydetti.Şu anda hiçbir hastanın yoğun bakımda bulunmadığını dile getiren Pilli, Rum tarafında hastaların büyük kısmının otelde tutulduğunu anlattı.Önlemlerin riski azaltmak adına alındığını dile getiren Pilli, gelen yolcuların hepsi 7 gün karantinada kalacaksa kapıların açılmaması gerektiğini belirtti.Halkın sağlığını güvence altına alarak olayın ekonomi ve sosyal yönünü de düşünmek zorunda olduklarını dile getiren Sağlık Bakanı Pilli, 3 test yapma konusunu kendilerinin de düşündüğünü, ancak bu yöntemin çok zaman alacağını söyledi.Ekmek parası için Güney’e geçenlerden test ücreti alınmadığını, Güney Kıbrıs’a gezme amacıyla gidenlerden ücret alındığını kaydeden, Pilli özel hastanelerle yapılan protokolün herhangi bir siyasi menfaat güdülerek yapılmadığını kaydetti.Temaslı takip ekibinin başındaki kişinin herkes tarafından tanındığını ve bu ekibe laf söyletmeyeceğini kaydeden Pilli, bu ekibin gece gündüz çalıştığını dile getirdi.Şu anda en iyi şekilde eğitilmiş bir temas ekibi olduğunu ve bu ekibin çok iyi çalıştığını kaydeden Pilli, yurt dışından gelenlerin PCR neticesi çıkana kadar izole olması için taahhütname hazırladıklarını anımsattı.Sağlık Bakanı Pilli, test sonucu çıkana kadar izole olmayanların hiçbir şekilde affedilmeyeceğini, her türlü yasal takibin yapılacağını, ilçe emniyet kurullarının daha da sıkı çalışacağını, her türlü önlemin alınacağını kaydetti.Pilli, HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in ateş polikliniğinin tekrar aktive edilip edilmeyeceğini sorması üzerine bu polikliniğin tekrar aktif hale getirileceğini anlattı.Dünkü vakalar hakkında da bilgi veren Pilli, bu kişilerle son 7 günde temas edenlerin şu anda gözlem altına alındığını dile getirdi.Bakan Pilli, ülkede doktor ihtiyacı olduğunu dile getirerek, doktorları iş başvurusu yapmaya çağırdı.Güney Kıbrıs’a geçişler konusunda ek tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu da anlatan Pilli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner’in sorusu üzerine bayramdan sonra nöroloji servisinin iç tamiratının yapılarak hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.Testlere rağmen vakaların görülebileceğini, gerekirse tedbirlerin artacağını kaydeden Pilli, öte yandan temaslı takip ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını yineledi.