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Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

07 Haziran 2022 Salı 19:59
Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

DP Milletvekili Serhat Akpınar, “Yüksek Öğrenimde ülke politikamız ve YÖDAK’ın ne yapması gerektiği” başlığıyla Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Akpınar, ülkenin BM’ye üye olmadığını ancak üniversitelerin çoğunun BM’ye üye olduğunu belirterek, dünyanın farklı yerlerinden öğrenci ve öğretmenin sağlanan güven sebebiyle ülkeye geldiğini kaydetti.

Ülkeye gelen her öğrencinin geriye dönüşünde KKTC elçisi haline geldiğini ifade eden Akpınar, ülkenin tanıtılması için tüm paydaşların yer aldığı projeler üretilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılabileceklere örnekler veren Akpınar, eğitimin siyasetin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

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Eğitim hakkının temel insan hakkı olduğunu sürekli vurgulamak gerektiğini söyleyen Akpınar, üniversitelerde okuyan KKTC vatandaşlarının toplamın yüzde 5'ini oluşturduğunu, bu nedenle üniversitelerin ulusallaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

YÖDAK’ın yeni program açma taleplerini reddetmesini eleştiren Akpınar, araştırma altyapılarının oluşturulmasına da katkı yapması gerektiğini savundu.

YÖDAK’ın icraatlarını eleştiren Akpınar, pandemi döneminde yaşanan sıkıntılara da örnekler vererek, "YÖDAK  yaşlanan sorunlara çözüm bulmak için hiçbir adım atmadı" dedi.

Akademisyenlerin uluslararası bağlantısı olamamasını da eleştiren Akpınar, ülkedeki hiçbir üniversitenin 38 yıldır herhangi bir sebeple YÖDAK tarafından ödüllendirildiğini de görmediğini söyledi.

Akpınar, BRT müdürünün maruz kaldığı uygulamayı da esefle kınadığını vurguladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki toplantısı 13 Haziran Pazartesi günü gerçekleşecek.

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