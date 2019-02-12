Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarla çeşitli konular meclis gündemine taşındı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Yerli Üretimin Yurtdışına Pazarlanması” konusunda konuştu.

Yurt dışındaki pazar payının artırılması gerektiğini kaydeden Şahiner, “Bu konunun devlet ve özel sektör bacağı var. Devlet olarak bu konuda çok zayıfız. Özel sektör devletten de zayıf durumda” dedi.

Şahiner, “Yaklaşık 20 yıl önce kamudan insanlar istifa edip üretim alanında çalışmaya giderken, şimdi insanlar kendi narenciye ağaçlarını kesip, işletmelerini kapatıp kamudan iş bekliyor. Dış pazarda etkin rol oynayacak kurumsal yapıların oluşturulması gerek. Diş ticaretle ilgili bağlantıların kurulması, yurt dışı temsilciliklerindeki ticaret ataşelerinin güçlendirilmesi gerek” dedi.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Lefke İlçesinin Sorunları” konusunda konuştu. Çaluda, Lefke’nin 2 yıl önce ilçe olduğunu kaydederek, “İlçe olmadan aldığımız hizmetler ilçe olduktan sonra aldıklarımızdan daha iyiydi. 2 yıl geçti. Lefke’ye hiçbir el atılmadı” dedi.

Çaluda, “Narenciyenin hasadı yapıldı, girdi maliyetleri yüzde yüz arttı. Narenciyeci battı” dedi.

Bugün mandalinanın yüzde 30 daha ucuza satıldığını kaydeden Çaluda, “Hükümet bu sektöre ciddi şekilde el atmalı. Hayvan, patates üreticisi gibi narenciye üreticisi de bu politikayla battı” şeklinde konuştu.

Bölgedeki sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu da kaydeden Çaluda, “Bölgenin nüfus oranına göre yeni hastane projesi başlatılmalı. Lefke halkının beklemeye tahammülü kalmadı” dedi.

“6 yılda 19 km’lik yolu bitirmedik” diyen Çaluda, “Bu yolun süratle tamamlanmasını bekliyoruz. Ara emri alındı. Yıllardır bekleniyor” şeklinde konuştu.

Cengizköy-Gemikonağı körfezi konusunda da adım atılmasını isteyen Çaluda, “Burada 80’in üzerinde insan balıkçılık yapıyor. Modern bir balıkçı barınağı yapılmamasını eleştiriyorum. Modern şekilde bir yat limanı ile bu barınak bölgeye kazandırılabilir” dedi.

CMC konusunda da konuşan Aytaç Çaluda, CMC konusunda sorunu çözebilecek firmalarla anlaşma yapılmasını istedi.

Lefke bölgesine mahkeme açılması gerektiğini dile getiren Çaluda, Lefke konusunda özellikle gençlere arsa veya konut imkanı sağlanmasının istedi.

Yeşilırmak deresinin bölgeye sorun yarattığını söyleyen Çaluda, bölgede de gerekli tedbirlerin alınası gerektiğini kaydetti.

Yedidalga ve Gemikonağı’nda yaşayan kişilerin yaşadığı doğal felaketler sonucunda halen gerekli tazminatların ödenmediğini de dile getiren Çaluda, Gemikonağı ve civarında bir an önce emirname yayınlanmasını istedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Avrupa Parlamentosu seçimleri ve Kıbrıs Türkünün seçme ve seçilmesi “ hakkında güncel konuşma yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerinin yıllardan beri Kıbrıslı Türklere ambargo uyguladığını dile getiren Töre, kendisini Kıbrıslı Türk olarak gören birisinin de AKEL partisinden seçime gireceğini kaydetti.

AKEL partisinin bunu istismar ettiğini söyleyen Töre, Meclis dışında bazı siyasi partilerin de bu seçime destek verdiğini, bu seçimin de KKTC’de propaganda yapılamayacağını belirtti.

BRT’nin da yapılan Rum propagandasına alet olduğunu savunan Töre, Kıbrıslı Türklerin gettolara sıkıştırıldığı ve birçok yerlerde de soykırımlar yapıldığının unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin işgal edildiğini dile getiren Töre, “Rum tarafındaki seçimlerin de BRT tarafından reklamlarının yapıldığını” söyledi.

“Yazıklar olsun…hani bayrak…hani bayrak…bu televizyonda AKEL’in reklamı yapılıp övgüler yağdırıyorlar. Bu, Akritas planının başka bir uygulama şeklidir” ifadelerini kullanan Töre, KKTC’nin Türkiye’nin garantisi altında yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, “Kıb-Tek’te Yapılan Usulsüzlük ve Yolsuzluklar” hakkında yaptığı konuşmada, Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e borcu olduğunu, borcu dağıtım bedeline ekleyerek halktan talep ettiğini söyledi.

Devletin borcunu ödemeyerek Kıb-Tek’e “kazık attığını”, Kıb-Tek’in de halka “kazık atmak” suretiyle bu geliri elde etmeye çalıştığını söyleyen Zaroğlu, Kıb-Tek yönetiminin personel giderlerinin azaltması yerine sürekli giderlerin artırılmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kış aylarından dolayı da birçok ailenin elektrik faturalarını ödeyemediğini dile getiren Zaroğlu, kurumun içinde bulunduğu koşullara bakmadan yaptığı artışların kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’de yapılan “oyun” ile tüketicinin mağdur edildiğini dile getiren Zaroğlu, elektrik faturalarındaki artışların dikkate alınarak, kurumun faturalanma sürecini değiştirdiğini belirtti.

“Kıb-Tek’in er veya geç özelleştirileceğini” söyleyen Zaroğlu, en yakın zamanda kablo ile elektrik gelmesini temenni etti.

Kurumun bankalara olan borçlarını da dile getiren Zaroğlu, Kıb-Tek’in bankalara olan borcunu rakamlar halinde okudu. AKSA’ya ödenen rakamı da söyleyen Zaroğlu, Kıb-Tek’te yapılan harcama miktarlarını anlattı. Kıb-Tek ile ilgili sorunların hiçbirisine yanıt alamadıklarını söyleyen Zaroğlu, personel emekliliğinin Kıb-Tek tarafından üstenmesini eleştirdi.

Zaroğlu ayrıca, Maliye ve Ekonomi Bakanlarını sağduyuya davet ederek, bir an önce yapılan yanlışın düzeltilmesini istedi.

Güncel konuşmaların ardından yazılı ve sözlü sorular okundu.

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Gelecek birleşim 18 Şubat Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

