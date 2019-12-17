Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerine devam ediyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine devam ediyor.
Meclis Genel Kurulu bütçe görüşmelerine devam ediyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili görüşmelerine devam ediyor.
17 Aralık 2019 Salı 11:42
Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre başkanlığında, saat 11.00’da toplanan Genel Kurul’un bugünkü gündeminde, Mahkemeler bütçesi, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi bulunuyor.
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