Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Güncel konuşmaların yer aldığı Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde son sözü CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları aldı.

Hamzaoğulları, pandeminden sonra tamamen unutulan İskele İlçesi konusunda yaptığı konuşmada, hükümetin sorunları çözmediğini savundu.

Hamzaoğulları, küçük baş hayvan paralarının ne zaman verileceğini sorarak, Bafra’da vatandaşların kullanıma verilen arazilerin akıbetini öğrenmek istediğini söyledi.

Bu konuda daha önce yazılı soruları olmasına rağmen hükümetten yanıt alamadıklarına işaret eden Hamzaoğulları, mağdur olan insanlar için gereğinin yapılmasını isteyerek, konun takipçisi olacaklarını kaydetti.

Bafra köyünde oteller önünde bulunan 42 taksicinin 1 yıldır evlerine ekmek götüremediklerini ifade eden Hamzaoğlulları, Karpaz yarımadasında yaşayan insanlara katkı sağlanmadığını savundu.

İskele ilçesine bağlı Boğaziçi köyünde hayvancılıkla ilgili kulak numaraları verilmediğini, dolayısıyla hayvancıların kulak paralarını alamayacaklarını söyleyen Hamzaoğulları, Boğaziçi çocuklarının İskele’ye bağlı olmasına rağmen Akova’ya gittiklerini, 5 tane çocuğun ise İskele’de Bekirpaşa Lisesi’ne gittiğini belirtti.

Hamzaoğulları, burada yaşanan anomaliye işaret ederek, bu bölgede yaşanan benzeri sıkıntılara işaret etti.

Hamzaoğulları, yazılı ve cevap alamadığı sorularını kürsüden yeniden sorarak, ilgili bakanlardan cevap istedi.

Fok balıklarının barındığı yer olan Yenierenköy’deki bölge için ilgili bakanların ne yapacaklarını soran Hamzaoğuları, erken seçim tarihinin netleştirilmesini istedi.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi 15 Nisan Perşembe günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.