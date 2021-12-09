banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Güne zamla başladık!
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor
Meclis toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
banner405

Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 10.00’da toplanacak.

09 Aralık 2021 Perşembe 08:15
Meclis Genel Kurulu bugün toplanıyor

Genel Kurul gündeminde “Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” bulunuyor Genel Kurul’da ayrıca milletvekillerinin güncel konuşma istemleriyle yazılı ve sözlü sorularına da yer verilecek.

banner341
Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 21 Aralık’ta dolacak Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresini, iki yıl uzatmayı içeriyor.

Seçim ve Halk oylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise “seçim yasaklarının, savunma hizmetleri için istihdam edilecek personele ve askeri öğrenci seçimine yönelik işlemlerine uygulanmaması suretiyle, savunma hizmetlerinin devamlılığını sağlamayı” amaçlıyor.

Her iki tasarı da Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde oy birliğiyle onaylanmıştı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bütçe görüşmelerini tamamladığı 24 Kasım Çarşamba günkü toplantısında, Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesine ilişkin karar oy birliğiyle kabul edilmiş ve Meclis çalışmalarına iki hafta ara verilmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Philip Morris grubuna ait olan sigaralara 1 TL zam geldi
Sucuoğlu: “Akaryakıt sorunu geçmiş hükümet döneminde çözülmeliydi”
Sucuoğlu: “Akaryakıt sorunu geçmiş hükümet döneminde çözülmeliydi”
Hava durumu
Hava durumu
225’i yerel 272 pozitif vaka…
225’i yerel 272 pozitif vaka…
KKTC'nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı“ İstanbul'da sahnelenecek
KKTC'nin ilk yerli operası “Arap Ali Destanı“ İstanbul'da sahnelenecek
Eczacılar ve ecza depoları sorunları görüşüp, ortak hareket etme kararı aldı
Eczacılar ve ecza depoları sorunları görüşüp, ortak hareket etme kararı aldı
Tatar, Sivri’yi kabul etti
Tatar, Sivri’yi kabul etti
LAÜ Akademisyenlerinden önemli başarı
LAÜ Akademisyenlerinden önemli başarı
CTP’de “Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı” Cumartesi günü
CTP’de “Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı” Cumartesi günü
Bakanlık, Girne’deki aşılamaların Leymosun Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu
Bakanlık, Girne’deki aşılamaların Leymosun Kültür Derneği’nde yapılacağını duyurdu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim