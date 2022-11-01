Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bir sonraki birleşim 7 Kasım Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, millethükümetin ekonomik sıkıntılar ve ileriye yönelik yaşanabilecek sorunların farkında olduğunu, buna yönelik mini ekonomik paket hazırlayıp esnafı korumayı amaçlayan bir adım attıklarını, bunun yanında elektrik fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için güneş enerjisinden yararlanmak amacıyla projeler hazırladıklarını, doğalgazın ülkeye gelmesi, elektrik hatlarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece yakıta değil tüm bu işlere konsantre olduklarını ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını, herkesin işini yapmasını istedi.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay da, ülke ekonomisinin daha iyi bir zemine getirilmesi için elektrik altyapısının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Kıb-Tek’in özelleştirilmesinin gündeme asla gelmeyeceğini, ancak özerkleştirilmesi gerektiğini savundu, bu konuda ortak çalışma yürütülebileceğini kaydetti.

-Yeşilırmak

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak da,“ Siyasi Etik” konulu güncel konuşma yaptı. Yeşilırmak, ülkede ekonomi, döviz artışı başta olmak üzere tüm sorunların konuşulduğunu, geleceğe yönelik endişe taşıdığını, bu yüzden geleceğe yönelik iyi bir planlama içinde olunması gerekliliğine işaret etti.

Yeşilırmak, vatandaşların gergin olduğunu, özellikle siyasi konuda “patlama” noktasında olduğunu ifade ederek, bu konuda muhalefete suçlamalarda bulundu, Meclis’te temelsiz tansiyon yükseltildiğini, ateşe benzin döktüğünü, ancak kavganın doğru bir yol olmadığını, yasa çalışmalarının kavga edilerek tamamlanamayacağını, toplumun hayrına bir siyasi tutum izlenmediğini kaydetti.

Bu yüzden siyasette saygının yitirilmemesi gerektiğini ifade eden Yeşilırmak, Meclisin önünde bir çok yasa çalışması olduğunu, siyasi etiğin önemine işaret etti, “Siyasi Etik Yasası”na ihtiyaç olduğuna inandığını, bu konuda çalışma yapılabileceğini söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Yeşilırmak’ın “son derece tahrikar, yıkıcı, hadsiz bir konuşma” yaptığını belirterek, ateşe benzin dökmeye devam edeceklerini, yolsuzluk yapıldığını ve bu konuların üzerine gitmek ateşe benzin dökmekse, bunu sürdüreceklerini dile getirdi.

Şahali, Meclis’te tüm yasalara katkı koyduklarını, çoğu yasanın oybirliği ile geçtiğini, o yüzden bu konuşmayı "hadsiz bulduğunu" ifade ederek, hükümet ile sadece hukuk kavgası verdiklerini, hukuka uyması için çalıştıklarını, hükümetin Anayasayı “kalbur” ettiğini savundu. Şahali, toplum yararına durmaya devam edeceklerini, her davranışı yasalara uygun yapacaklarını, direnişi halk için sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeşilırmak da, konuşmasında öneride bulunduğunu, herhangi bir hadsiz konuşma yaptığını düşünmediğini, asıl Şahali’nin dile getirilen görüşlere saygı duymadığını, muhalefetin duruşunun her konuda böyle olduğunu söyledi.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Hijyen Ürünlerindeki İnsani Olmayan KDV Oranları” konulu güncel konuşma yaptı. Barçın, “hadsiz” kelimesinin hakaret olmadığını, hesapsız davranmak manasına geldiğini, çünkü muhalefet ile ilgili yalan bir konuşma yapıldığını, tembellik yapmadıklarını, yasalara katkı verdiklerini, yapılması gerekenleri büyük bir sorumluluk içinde yaptıklarını, yarın iktidara geldiklerinde yapamayacakları şeylerin sözünü vermeyecekelerini kaydetti.

Barçın, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun bağımsızlığına inandığını, bugüne kadar asıl ve sürekli kadrolara atamalarda ses çıkmıyorsa bu sistemin başarılı olduğunu gösterdiğini, ancak şimdi durumun değiştiğini, Meclisin kadrolarının açılmadığını, şu anki komisyon başkanının da yasa değişikliği istediği için münhalleri açmadığını savundu, Mecliste verimli bir çalışma için eksik personelin giderilmesi ve mevcut personelin yükseltilmesinin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Meclisin Kamu Hizmeti Komisyonuna yazı gönderdiğini ancak "hadsiz" olarak değerlendirdiği bir tutumla münhallerin açılmadığını savunan Barçın, Genel Kurul'a bu konuda birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

-Küçük

Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük de,“Teknolojinin Ekonomi Üzerindeki Etkileri ve Yasalar” konulu güncel konuşma yaptı. Küçük, Barçın’ın gündeme getirdiği konuda ortak hareket etme amacında olduklarını, münhallerin açılması gerektiğini, çalışanların beklentisi olduğunu kaydetti. Küçük, teknolojinin ekonomi üzerinde önemli etkileri olduğunu, bu bağlamda Meclise görev ve sorumluluk düştüğünü ifade ederek, güçlü bir ekonominin siyasi istikrarı getirdiğini, teknolojik gelişmelerin de bu yönde önemli yer tuttuğunu belirtti.

Küçük, teknolojinin kullanılması, nitelikli iş gücü, dijital araçlar ve teknolojik altyapının güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan teknolojiye yatırımların yapılmasının elzem olduğunu kaydetti.

Sanal alana yönelik yasaların da hızlıca hayata geçirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Küçük, yeni ekonomide internetin önemine vurgu yaptı, ülkenin çağdaş bir 4,5G internet hızına ulaşması, halkın hak ettiği hizmeti alabilmesi amacıyla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Sözlü sorular kısmında söz alan CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, ilk önce taşımacılık sektörünün hükümete "T" izinleriyle ilgili eleştirilerini yönelten bir açıklamayı okudu, ardından hükümetin kaç tane yeni "T" izni verdiğini ve kimlere verdiğini sordu.

Daha sonra Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı.