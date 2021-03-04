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Meclis gecikmeli olarak toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 11:55'te toplandı..

04 Mart 2021 Perşembe 13:00
Meclis gecikmeli olarak toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme görevini yerine getirmek üzere saat 11.55’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi,

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Meclis Genel Kurulu’nun "Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı"nı 8 Mart’taki birleşimde ele alması oylanarak onaylandı.

Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde 15 güncel konuşma istemi bulunuyor.

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Son Güncelleme: 04.03.2021 14:03
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel Kurulu
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