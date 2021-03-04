Meclis gecikmeli olarak toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetleme görevini yerine getirmek üzere saat 11.55’te Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi,Meclis Genel Kurulu’nun "Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili İle İlgili Kuralların Düzenlenmesine İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı"nı 8 Mart’taki birleşimde ele alması oylanarak onaylandı.
Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde 15 güncel konuşma istemi bulunuyor.
Son Güncelleme: 04.03.2021 14:03