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Meclis Ekonomi Komitesi 5 tasarıyı oy birliğiyle kabul etti

Meclis Ekonomi Komitesi 5 tasarıyı oy birliğiyle kabul etti

13 Şubat 2019 Çarşamba 13:44
Meclis Ekonomi Komitesi 5 tasarıyı oy birliğiyle kabul etti

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

KOMİTE 5 TASARIYI GÖRÜŞEREK OY BİRLİĞİYLE ONAYLADI

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında görüştüğü 5 yasa tasarısını onayladı.

Komite, CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre komite gündeminde bulunan, Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı’nı ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komitenin,  söz konusu yasa tasarılarının tümünü oy birliğiyle kabul ettiği ancak Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ve Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü okunuşunun gelecek toplantıda gerçekleştirileceği belirtildi.

Komite toplantısına, davetli olarak yetkili ve görevliler katıldı.

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığında toplanan komiteye, HP Milletvekili Mesut Genç, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, UBP Milletvekili Sunat Atun, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.

TASARILAR

Tarımsal Araştırma Enstitüsü (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Tarım Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, döner sermayeli işletmelerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla tek bir yönetim çatısı altında ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde toplanmasını, bütçelerini ve sahip olunan menkul ve gayrimenkullerin Tarımsal Araştırma Enstitüsü Döner Sermayesine devrini düzenliyor.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine indirim, destek, istisna ve teşvikler ile tüm bunlara yönelik, uygulama kuralları, denetim usul ve esaslarını belirliyor.

Kurumlar Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, ülkede kayıtlı veya faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların şube veya temsilciliklerinin, araştırma ve geliştirme, bilgi veya teknolojik ürün üretimi, standartların yükseltilmesi, çağın gereklilikleri olan teknolojik girişimlerin verimliliğinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla bilgi teknolojileri alanının gelişimi ve ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasını teşvik etmek amacıyla yasal mevzuatın uygun hale getirilmesi yönünde düzenlemeleri içeriyor.

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:37
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