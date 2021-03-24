Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 3 dilekçeyi Görüştü, 2'sini karara bağladı

Komite toplantısına davetli olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Komitenin, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında henüz karara bağlanmayan dilekçelerle ilgili değerlendirmelere devam edeceği bildirildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.



