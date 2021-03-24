banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
Destek ödemeleri can simidi ol(a)madı
3 çocuklu bu anne şimdi ne yapsın…
3 çocuklu bu anne şimdi...
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Doktorun ve siyasetçinin muayenesi
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
Bilmem kaçıncı kurultaylar devri!
banner376

Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 3 dilekçeyi Görüştü, 2'sini karara bağladı

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:50
Meclis Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 3 dilekçeyi Görüştü, 2'sini karara bağladı
banner337

Komite toplantısına davetli olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

banner341
Komitenin, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında henüz karara bağlanmayan dilekçelerle ilgili değerlendirmelere devam edeceği bildirildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.


 

banner360
Son Güncelleme: 24.03.2021 15:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Laconic Computer’den örnek davranış
Laconic Computer’den örnek davranış
Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Yarın dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Koronavirüs hastası beyin kanamasından hayatını kaybetti!
Koronavirüs hastası beyin kanamasından hayatını kaybetti!
City Mall çalışanlarının tümünün pcr sonuçları negatif
City Mall çalışanlarının tümünün pcr sonuçları negatif
CTP’den Tatar’a: Görüşmeler BM zeminine bağlı sürdürülmeli
CTP’den Tatar’a: Görüşmeler BM zeminine bağlı sürdürülmeli
KTAMS: “rutin PCR testi ibraz etme şartı” aranmalı
KTAMS: “rutin PCR testi ibraz etme şartı” aranmalı
Üstel KTTO heyetini kabul etti
Üstel KTTO heyetini kabul etti
Ktoeös ve atama bekleyen Öğretmenler, Bakanlık ve KHK’ye dilekçe verdi, açıklama yaptı
Ktoeös ve atama bekleyen Öğretmenler, Bakanlık ve KHK’ye dilekçe verdi, açıklama yaptı
EL-SEN, KIB-TEK'in geldiği son noktayı söyledi
EL-SEN, KIB-TEK'in geldiği son noktayı söyledi
Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve İdari Komite toplantısına katıldı
Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve İdari Komite toplantısına katıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim