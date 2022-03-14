banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası
Trafik kazası
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Sürücülerin dikkatine!
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
“En büyük pay hiç şüphesiz...
Ne iş olsa yaparım abi!
Ne iş olsa yaparım abi!
banner404

Meclis devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “Kuzey Kıbrıs’ta Yaşlı Bakım Evleri, Huzurevleri ve Eksik Yasal Mevzuatlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

14 Mart 2022 Pazartesi 18:15
Meclis devam ediyor

Besim, Tıp Bayramı dolayısıyla tüm meslektaşlarını kutladı ve sağlık alanında gerekli tüm yasaların geçirilmesi temennisinde bulundu.

Yapılan çalışmalılarda artık KKTC’de de yaşlı nüfus olduğunu dile getiren Besim, yaşlı nüfüs için ülkelerin ciddi politikaları olması gerektiğini belirtti.

Yaşlılara yönelik politikaları ülkelerin kendileri belirlediğini dile getiren Besim, ekonomik göstergelerde de ciddi dengelemeler yapılması gerektiğini kaydetti.

En önemli sorunun sosyal hizmetler ve sağlık hizmetlerle uyumlu çalışma yapılmasının beklendiğini dile getiren Besim, yaşlılara bakım çeşitleri hakkında yapılan çalışmaları anlattı.

KKTC’de yaşlı bakımı ile ilgili ciddi plan ve proje olmadığını dile getiren Besim, bu konunun da sürekli halının altına süpürüldüğünü söyledi.

Lapta Huzurevi’nin ülkedeki tek huzur evi olduğunu, 18 tane hastanın olduğunu dile getiren Besim, bu huzurevinde yasaya aykırı olarak barınmaması gereken alzaymır ve fiziksel engellilerin de olduğunu söyledi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyonu’ndaki bakım evinde 35 kişi kaldığını dile getiren Besim, iki bakım evinde çalışanların özel ve taşeronlar aracılığıyla hizmet verdiğini ve en önemli sorunun da burada çalışanların eğitimli olmaması olduğunu kaydetti.

Kalkanlı Yaşam Evinde de 65 hasta olduğunu anlatan Besim, buradaki en büyük sorunun ise yasal mevzuatının olmaması olduğunu belirtti.

Barış Ruh Hastanesinin görevlerini yapamayacak hale geldiğini dile getiren Besim, özel bakım evlerinin ülkede çok büyük hizmet verdiğini söyledi. Kronik ruh hastalıklarının yaşadığı sıkıntıları da dile getiren Besim, bu tür hastaların ailelerini kaybetmeleri halinde yaşadıkları sorunları da anlattı.

Besim, “Gelin el ele verelim, Meclis’te bu yasaları yapmaya hazırız.” dedi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da söz alarak, ülkedeki bakım evi yasasının önemine dikkat çekerek, başlatılan çalışmanın tamamlanması gerektiğini kaydetti.

banner341
Ortak bir çalışma ile bu yasaların yapılması gerektiğini dile getiren Taçoy, huzur ve bakım evlerinin yasal statüye daha kaliteli yapıya kavuşması için Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışılması ve sonuçlandırılması gerektiğini belirtti.

Yaşam Evi dosyasını göreve gelir gelmez dosyasını alıp incelediğini dile getiren Taçoy, iki basit eksik için bekletildiğini söyledi ve göreve gelir gelmez hemen gerekeni yaptığını kaydetti.

ŞAHALİ

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Meşruiyet sarmalında demokrasi, irade, ülke sorunları ve TC ile ilişkilere dair başbakanın açıklaması gerekenler”  ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Konuşmanın adresinin Başbakan olduğunu dile getiren Şahali, sorulacak soruların cevapların  doğrudan Başbakan tarafından verilmesi gerektiğini fakat ne yazık ki Başbakan’ın Meclis’te olmadığını kaydetti.

Kabine oluşurken Başbakan Sucuoğlu’nun çok sancı çektiğini ileri süren Şahali, kabinenin kişilerin sahip olduğu donanıma göre atanmadığını belirtti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendine ait olmayan bir kabine oluşturmadığını söyleyen Şahali, ülkenin tuhaf ilişkiler sarmalında sürüklendiğini kaydetti.

İçinde bulunulan sıkıntıların aksine ülke sorunlarını çözmeye yerine makamlarda kimlerin olacağının konuşulmasını eleştiren Şahali, Kıbrıslı Türklerin yıllarca uğradığı haksızlıkları anlattı ve bu süreçlere rağmen Kıbrıslı Türkler varlığını koruduğunu fakat artık Kıbrıslı Türklerin bu ülkedeki varlığını tehdit etme seviyesine gelindiğini kaydetti.

Kabine değişikliklerine de değinen Şahali, Başbakan Sucuoğlu’nun bu iddiaları yanıtlamaması halinde iddiaların doğru kabul edilebileceğini belirtti.

Ortadaki iddia ve ithamların cevaplanması gerektiğini dile getiren Şahali, Antalya’da düzenlenen diplomasi formuna katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Toroslardan baktığında Kıbrıs’ın Beşparmaklarını ve Trodos’u görüp görmediğini sordu.

Bugün düzenlenen Tıp Bayramı etkinliğinde Cumhurbaşkanı’nı Tatar’ın kendinden geçtiğini ve Türkiye’den gelen bir konuğa müdahale ederek demokrasi ve etik anlayışından da taşıdığı sıfattan da birhaber olduğunu ileri sürdü.

Vekillerin itibarlarının çok önemli olduğunu Kıbrıs Türkleri adına o koltuklarda oturduklarını dile getiren Şahali, kabine değişikliği ile ilgili yaşananları vekillerin hak etmediğini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 15.03.2022 00:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Meclis çalışmaları tamamlandı
Meclis çalışmaları tamamlandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ülkedeki iki yılını değerlendirdi
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 pandemisinin ülkedeki iki yılını değerlendirdi
Meclis devam ediyor
Meclis devam ediyor
CTP Milletvekili Asım Akansoy'un Meclis konuşması
CTP Milletvekili Asım Akansoy'un Meclis konuşması
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Polis hizmet davasına erteleme
Polis hizmet davasına erteleme
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim