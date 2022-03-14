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Meclis devam ediyor

Halkın Parti Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Kıbrıs Türk Siyasetinin Geldiği Nokta” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

14 Mart 2022 Pazartesi 17:30
Meclis devam ediyor

Tıp Bayramı dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarını kutlayan Baybars, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün yaptığı müdahalenin ülke demokrasisi ve ülke refahının ileriye taşınacağı sözleri verilen bir hükümetin ülkeyi kapkaranlık bir yere götürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl kurulan azınlık hükümetinin tartışmalar yarattığını anımsatan Baybars, azınlık hükümetinde de yapılan Meclis başkanlığı seçimlerinin hatırlanmasını istedi ve azınlık hükümetinin Anayasaya aykırı aldığı kararların görüldüğünü ve ülke ve siyasetinin de yerle bir edilmesinin görüldüğünü belirtti.

Bu azınlık hükümetinin ardından Faiz Sucuoğlu’nun “cengaver” gibi oraya çıktığını dile getiren Baybars, erken seçimin ardından Sucuoğlu’nun istikrarlı hükümet kurmak istediğini belirterek, 29 sayısı ile istikrarlı hükümet kurduğunu fakat hükümetin kabine krizleri ile başladığını kaydetti.

Bu kabinenin Başbakanın kendisi tarafından dizayn edilmeyen bir kabine olduğunu ileri süren Baybars,  Meclis Bakanı seçiminde bile UBP vekilleri ile arasında kriz yaşandığının görüldüğünü belirtti.

Sucuoğlu’nun kendi kabinesini, kendi hükümetini, kendi vekillerini yürütme kabiliyetinde olmadığını dile getiren Baybars, kendi bakanı olan Oğuzhan Hasipoğlu’nu saraya çağırarak değiştirmesinin kimse tarafından bilinmediğini sanılmaması ve bu konuda açıklama yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu’nun Meclis kürsüsünden çıkıp yaşananları açıklamasını isteyen Baybars, bu yapmış olduğu hamle ile bu hükümetin hiçbir doğru karar alamayacağının gözler önüne serildiğini söyledi.

Halkın Partisi olarak ülke insanının önünü açmaya katkı koymaya hazır olduklarını söyleyen Baybars, Meclis koltuklarının boş olmasını ve bu sırada Başbakan’ın Bakanlar Kurulunu toplamasını da “saygısızlık” olarak niteledi.  

Bu kadar çok muhalefet vekilinin sorularına karşın da muhatap bulunamamasını eleştiren Baybars, Başbakan Sucuoğlu’nun Diplomasi Formunda kaç kişiyle kaç görüşme yaptığını, Kıbrıs Türk toplumu lehine ne gibi görüşmeler yaptığını da söylemesini beklediklerini söyledi.

Elektrik kesintilerinin de halen ciddi şekilde yaşandığını da dile getiren Baybars, elektik sıkıntılarını ve oluşturacak bir fonun doğruluğu hakkında da bilgi istedi.

Bir gazetedeki habere göre Bin 480 kişinin işten çıkarıldığı haberin doğru olup olmadığını soran Baybars, özel sektörde çalışanların zamlara karşın geçinilmesinin mümkün olmadığını ve işverenin de yaşadığı sıkıntılarına karşın kimlerin cevap vereceğini merak ettiğini kaydetti. 

Belediyeler reformunu hakkında da soru soran Baybars, kendisinin boş koltuklara sor sorduğunu ve bu hükümetten bir şey beklememek gerektiğini belirtti.

TAÇOY

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Baybar’sın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak, muhalefetin çok erken konuştuğunu ve beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kendinin bir zamanlar parti Genel Sekreteri olduğunu bakan olmak istemediğini anlatan Taçoy, parti içlerinde neler olduğunu tartışmak yerine ileriye bakılması gerektiğini ve reformların hep birlikte yapılması gerektiğini söyledi.  Taçoy, UBP’nin kendi içerisine karşıması gerekmediğini dile getirdi ve “siz daha çok müdahale ediyorsunuz” dedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da yerinden söz alarak, kimsenin bakan değişikliğini değil 15 gün içinde neden bir bakanın değiştiği konusunu açıklığa kavuşturması gerektiğini söylemesi gerektiğini söyledi ve “kılıf bulmaya” çalışmasına gerek olmadığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, UBP’nin kendi içerisinde yaptığı işler ve değişikliklerden kendisinin sorumlu olduğunu belirtti.

HP Milletvekili Ayşegül Baybars tekrar söz alarak, hiç kimsenin UBP’nin içerisindeki kavgaları merak etmediğini dile getirerek, Başbakan Sucuoğlu’nun buraya gelip soruları cevap vermemesinin parti içi mesele olmadığını ve son bir buçuk yıldır siyasette yapılanların normalleşme çalışılmasını ve dediklerin aksini yapan bir Başbakan’ı sorgulamak ve kürsüden cevaplamasını istemenin parti içi sorun olmadığını kaydetti.

ÖZDENEFE

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin, “Merkezden Yerele Ülkemizdeki Demokrasi Krizi” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayan Özdenefe, bugün Meclis’in ilk denetleme günü olduğunu fakat Meclis’te sorulan sorulara cevap verecek kimsenin olmadığını eleştirdi.

Başbakan Sucuoğlu Meclis’te konuşan muhalefet başkanları ve vekillerini dinleme tenezzülünde olmadığını dile getiren Özdenefe, demokrasinin bu ülkede ciddi zarar gördüğünü söyledi ve demokrasiye dair birçok sorunların olduğu bugünde Başbakan’ın Meclis’te olmamasının sorunları kaale almadığının göstergesi olduğunu belirtti.

Bu ülkenin başbakanın “söylenenler yalandır” dedikten sonra söylenenlerin doğru çıkmasının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Özdenefe, bakanların sürekliliğinin bile tam kesin olmadığını, böyle bir hükümetin nasıl icraat yapabileceğini sordu.

Belediyeler reform ile ilgili yapılan çalışmanın da nasıl yapıldığını soran Özdenefe, kendilerinin tüm reformları istediklerini fakat belediye seçimlerine iki ay kala neyin reformunun yapılacağını sordu ve konuşulan belediye seçimlerini ertelemenin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Özdenefe, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bu topluma bir haftadır yaşattıklarından dolayı esefle kınadığını söyledi.

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Son Güncelleme: 14.03.2022 22:35
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