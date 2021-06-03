Meclis devam ediyor..

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, KIB-TEK akaryakıt ihalesi hakkında konuşma yaptı. “Bu iş rayından çıkmıştır” diyen Şahiner, ihale konusunda yaşanan süreci özetledi.

Hükümetin içinde “Organize çete gibi davranan bir yapı olduğunu” öne süren Şahiner, ihale geciktiği için akaryakıt fiyatlarının 100 dolar kadar yükseldiğini söyledi. Şahiner, bunun görevi ihmal olduğunu, KIB-TEK’in maddi zarara uğratıldığını kaydetti.

“Turkish Petroleum International Company’den (TPİC) yapılan alımda, KIB-TEK’e 40 ton su kakalandı” diyen Şahiner, böylece hem yakıt fiyatının arttığını, hem de yakıtın zararlı element içerdiğini söyledi.

Tahlil sonuçları çıkmadan akaryakıtı getiren geminin gönderildiğini dile getiren Şahiner, normalde tahliller çıkmadan geminin ayrılmasına izin verilmediğini belirtti.

Şahiner, eğer geminin hemen gönderilecek olması idari ve teknik şartnameye konsa dışarıdan çok daha ucuza akaryakıt bulunabileceğini de kaydetti.

36 bin ton için yine TPİC’le anlaşıldığının Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından dün bir televizyon yayınında açıklandığını söyleyen Şahiner, bu anlaşmanın ne zaman yapıldığını sordu.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın gizli kapaklı işler dönen bir bakanlık haline geldiğini öne süren Şahiner, Türkiye’de 29 Nisan’da imzalanan sözleşmenin hâlâ Meclis’in bilgisine getirilmediğini dile getirdi.

İNCİRLİ

Daha sonra CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli kürsüye çıktı. Ülkede derinleşen siyasi ve ekonomik kriz hakkında konuşan İncirli, şu anda iktidarda halkın iradesini temsil etmeyen bir hükümet olduğunu söyledi.

Buna rağmen bir erken seçim tarihi belirleme konusunda bile isteksiz ve kaçak bir duruşta olduklarını belirten İncirli, esnafın, çiftçinin, emekçinin sokakta olduğunu kaydetti.

Öte yandan hükümetin sanki ülkede hiç sorun yokmuş gibi bir tavır içinde olduğunu ifade eden İncirli, sorunların üstesinden gelebilmek için yürek gerektiğini dile getirdi.

İncirli, bu işi daha iyi yapacaklar iktidara gelene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TÜFE’nin ekonomi açısından önemli bir ölçüt olduğunu kaydeden İncirli, TÜFE rakamlarına işaret ederek Nisan 2021’de önceki aya göre 1,94 değişim yaşandığını; 4 aylık dönemde 3,84 artış yaşandığını; geçen Nisan’a göre yüzde 16,5’lik bir yükselme olduğunu kaydetti.

Hükümetin, insanların alım gücünde bu azalma varken hayat pahalılığını dondurmak için yasal ve yasal olmayan her türlü yola başvurduğunu kaydeden İncirli, Mayıs ayında TÜFE artışının, dövizdeki artışın da etkisiyle yüzde 2’den fazla olacağını, Haziran’da ise yüzde 8’i aşabileceğini söyledi.

Gerçek yaşamın daha da pahalandığını dile getiren İncirli, DPÖ’nün niye hâlâ 2020 büyüme rakamlarını açıklamadığını sordu.

İncirli, işsizliğin açıklanan rakamdan daha yüksek olduğunu, gizli işsizliğin de ciddi şekilde arttığını söyledi.

Devletin alınan borçlarla ilgili ödeme planını yapmak ve açıklamak durumunda olduğunu kaydeden İncirli, hükümetin göreve Türkiye’den kaynak aktarımı yapacakları vaadiyle geleceklerini ancak gelinen noktada durumun bu olmadığını ifade etti.

Vatandaşlık almanın bir insan hakkı olduğunu, adada doğanlara vatandaşlık verilmesiyle ilgili bir sorunları olmadığını kaydeden İncirli, öte yandan bazı rakamların göz önüne alınması gerektiğini anlattı.

“Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ifadelerini utanç içinde dinledim” diyen İncirli, Türkiye’de soruşturma açıldığında Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ne hissettiğini merak ettiğini söyledi.

“Biz bu işin neresindeyiz” diye soran Sıla Usar İncirli, bu konudaki hakikati öğrenmeye ülkenin ihtiyacı olduğunu ifade etti, Türkiye ve KKTC ekiplerinin bu konuda yakın iş birliği halinde çalışması gerektiğini anlattı.