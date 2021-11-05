Meclis Danışma Kurulu toplantısı sona erdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ Danışma Kurulu toplantımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantıda gerek erken seçim tarihi gerek ise Seçim ve Halk Oylaması yasasında yapılabilecek değişiklikler üzerinde değerli parti başkan ve temsilcilerimiz görüşlerini aktarmışlardır.

Bu çerçevede seçim tarihi üzerinde uzlaşıya varılması durumunda, bu tarihe kadar bütçenin hazırlanıp sunulması ve Meclis’ten geçmesi, komitelerden oy birliği ile geçen yasaların Genel Kurul gündemine gelmesi gibi konuların takvimlendirilmesi hususunda görüşler ortaya konmuştur.

Bildiğiniz gibi UBP Genel Başkanı Sayın Faiz Sucuoğlu’nun yeni kabineyi bugün Sayın Cumhurbaşkanına sunması beklenmektedir.

Sayın Sucuoğlu’nun bu nedenle toplantıdan erken ayrılması durumu hasıl olmuştur.

Sayın siyasi parti Başkanlarımız bütün parti Başkanlarının katılımıyla konunun tekrar detaylıca ele alınmasını uygun görmüşlerdir.

Bazı siyasi partilerimiz de, aktarılan konuları kendi gruplarında değerlendirecektir.

Bizler de mümkün olan en kısa sürede Danışma Kurulu’nu yeniden toplantıya çağırmayı arzu ediyoruz.”