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Meclis Çalışmalarını Tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

Meclis Çalışmalarını Tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:04
Meclis Çalışmalarını Tamamladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı sona erdi.

TDP Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Cemal Özyiğit, Meclis İç Tüzüğü’nün 62. maddesi tahtında Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı konusunda söz aldı.

ÖZYİĞİT: “İMAR PLANI AZİZ NESİNLİK BİR VAKA”

Özyiğit, Girne’de yaşanan çevre katliamının o bölgede de yaşanmaması adına bir plan hazırlandığını söyleyerek, konuyla ilgili çeşitli kesimlerin hassasiyetlerini alarak öneri ilettiklerini, çalışmalara katkı sağladıklarını ancak planın yürürlüğe girmediğini belirtti.

Müteahhitler Birliği’nin eylemi üzerine Başbakan’ın komite kuracağını açıkladığını söyleyen Özyiğit, “Komedi mi trajedi mi? Aziz Nesinlik bir vaka” dedi.

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Bu konuya bir açıklık getirilmesini isteyen Özyiğit, halkın belirsizlikten kurtarılması gerektiğini söyledi.

BAYBARS: “PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ TARAFINDAYIM”

Özyiğit’i yanıtlamak üzere kürsüye gelen İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesinin sebebinin Resmi Gazete’de yayınlanmaması olduğunu söyleyerek, Başbakan’ın 6 ay veya daha kısa sürede değerlendirme yapacağını belirttiğini hatırlattı.

Baybars, imar planının tüm paydaşlarla hazırlandığını ve yürürlüğe girmesi tarafında olduğunu belirtti.

Meclis’te son olarak Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 7 Şubat tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Canaltay tarafından okunarak bilgiye sunuldu.

Böylece Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclis bir sonraki toplantısını yarın yapacak.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 16:42
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