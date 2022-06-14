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Meclis çalışmalarını tamamladı

14 Haziran 2022 Salı 15:45
Meclis çalışmalarını tamamladı

Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 20 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da olacak.

Meclis'in bugünkü oturumunun son bölümünde yapılan güncel konuşmalarda Türkiye ile imzalanan protokol ve ekonomi üzerinde duruldu. 

-Şan

“Ekonomik Protokol ve Son Siyasi Gelişmeler” konusunda söz alan UBP milletvekili Alişan Şan, KKTC ile TC arasında imzalanan mali, iktisadi iş birliği protokolünün hep olumsuz yönlerine değinildiğini, hep şikayet edildiğini söyledi.

“Bu protokolün tamamına yakını Kıbrıs Türk halkının lehine, menfaatinedir” diyen Şan,  “Protokolle sağlanmak istenen ekonomik sürdürülebilirliktir. Ekonomik istikrar için siyasi istikrara ihtiyaç vardır. Bunun için elbette protokolde bazı siyasi konulara da değinilmiştir” şeklinde konuştu.

Protokolde yazılanları, yapılması gerekenleri okuduğunda hicap duyduğunu ifade eden Şan, “Bunları bize birinin ‘yap’ demesi benim için züldür… Bunları biz yapmalıydık… ” dedi.

Meclis’e iş dünyasından geldiğini anımsatan, iş dünyasının en büyük sorununun iş gücü olduğunu söyleyen Alişan Şan, “Bu ve bunun gibi birçok soruna çözüm bulunmasının nesi kötü? Yanlış bunun neresinde?...Protokolde yazılanları Dünya Bankası ‘yap’ dese sorun yok ama renk kırmızı ise itirazlar artıyor…Bunu anlamakta zorlanıyorum ” şeklinde konuştu.

Şan, protokolde 417 milyon TL’nin sağlığa, 254 milyon TL’nin de sulamaya ayrıldığını ifade ederek, muhalefet milletvekillerine, “Bunları göz ardı etmeyin” diyerek seslendi.

Sorunların birlikte çözülmesi gerektiğini, dünyada, siyasi ekonomik birçok sorun olduğunu kaydeden Şan, “Bu sorunların bize yansıması dalga değil, tsunami  etkisi yaratır” şeklinde konuştu.

-Uluçay

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konusunda konuştu.

Uluçay, ek bütçenin yürürlüğe girmesi, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasıyla piyasada bir nebze de olsa canlanma yaşanacağını söyledi.

Uluçay, Türk Lirasının döviz karşısında eridiğini, Türkiye’de piyasadaki Türk Lirasının senetle toplandığını, tüketici kredilerine yönelik vade kısıtlaması yapıldığını, bu adımlarla enflasyonla mücadeleye çalışıldığını ifade ederek, “Önemli bir mesafe kat edilmedi, bize de yansımaları olacak” dedi.

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Teberrüken Uluçay, ülkede tüketici kredisi isteyenleri rahatlatmak için bazı uygulamaların yürürlüğe konulmasını gerektiğini söyleyerek, artan akaryakıt ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli insanların desteklenmesi gerektiğini de belirtti.

Uluçay, dünyada düşük gelir sahiplerine ekstra katkılar verildiğini de ifade ederek, “Bizim ülkemizde neden akaryakıt desteği olmasın…. Ek bütçeyi devreye koyar, hayat pahalılığını maaşlara yansıtır, asgari ücreti güncellerken, teşvikleri, özel sektör istihdamını ve düşük gelir sahiplerini desteklemek önemli” şeklide konuştu.

Konut fiyatlarına değinen Uluçay, Merkez Bankası ile Ekonomi Bakanlığı’nın bir hazırlık yaparak mortgage sisteminin benzerinin, uzun vadede düşük faizle ödenme koşuluyla ülkede hayata geçirilebileceğini belirtti.  

Ekonomiye katkı sağlayacak tekliflerin göz önünde tutulmasını de isteyen Uluçay, “Ülke ekonomisini önemsiyorsak güneş enerjisi paneli yatırımını ara bölgede geciktirmeden devreye koymalıyız” dedi.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük “KKTC’de Yatırım Alanları” konusunda güncel konuşma yaptı.

Yenidünya düzenine uyulması, önce siyasilerin kendini yenilemesi ve örnek olması gerektiğini dile getiren Küçük, uluslararası raporlara atıfta bulunarak, devlet bütçelerinde tarihi açıklar olduğunu belirtti.

Küçük, tüm ülkelerin ortak yaşam içinde etik ve aidiyet temelinde üretkenliği önde tutması gerektiğini kaydetti.

Yapılan araştırmaların yerel üretim ve yönetim kaynakları yönünde siyaset yapılması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Küçük, milli ekonominin önemine vurgu yaptı.

Küçük, üçüncü dünya savaşının yaşandığını söyleyerek, tarım, sağlık, inşaat, üretim gibi alanlar üzerinde ekonominin yeniden şekilleneceğini, bunları yapabilmek için de çalışılması gereken önemli yasalar bulunduğunu, bunun için de siyasi istikrara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.  

İstatistiksel verilerin çok gerisinde olduğumuzu, sağlıklı plan yapılamadığından denetim üzerinden takip yapılabildiğini dile getiren Küçük, bu noktada e-devletin önemli olduğunu kaydetti.

Turizm sanayi tarım ve tüm iş kollarının yeni teşvik yasalarına ihtiyaç duyduğunu, özellikle teknopark alanlarının dünyada geliştiğini söyleyen Küçük, nitelikli insan kaynağı geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkedeki üniversitelerden birinde öğrencilerin bir eşofman geliştirdiklerini, bu eşofmanın kişinin kas kütlesine ilişkin hesaplamalar yaptığını bildiren Küçük, teknopark yasasını günün ihtiyaçlarına göre düzenlemek gerektiğini, imkan verildiğinde gençlerin başarılarının görüldüğünü kaydetti.

Teknopark alanlarının ülke için önemine değinen Küçük, Forex, Şans Oyunları gibi yasaların güncellenmesinin ekonomi istihdam açısından önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı. 

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Son Güncelleme: 14.06.2022 16:25
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