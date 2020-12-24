Meclis çalışmalarını tamamladı

“DEMOKRASİ İHLALLERİ” KONULU KONUŞMA YAPAN AKANSOY: “DEMOKRASİDE AÇILAN YARALARI SARMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA KARARLIYIZ”

ÇELER: “TÜRKİYE’DEN GELECEĞİ SÖYLENEN PARA ALTYAPIYA VE YARIM KALAN PROJELERE HARCANACAK. ÖZEL SEKTÖRE YİNE Mİ BİR ŞEY YOK, ESNAF YİNE Mİ UNUTULDU?”

ŞAHİNER: “MECLİS’TE KOMİTELER BİR AN ÖNCE KURULMALI, SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI BİR AN ÖNCE ELE ALINMALI”

Güncel konuşmaların yapıldığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tamamlandı.

Toplantıda CTP Milletvekili Asım Akansoy “demokrasi ihlalleri” başlıklı konuşma yaptı.

Akansoy, 1990 seçimlerini araştırmak için komite oluşturulduğunu ve dönemin milletvekillerinin iradesinin görülebildiğini belirterek demokrasinin her türlü düşünceyi barındırabilmesi gerektiğini kaydetti.

1990’daki Meclis komitesinin kimlerden oluştuğunu okuyan Akansoy, komitenin kurulmasına sebep olan BRT yayınları ve seçim önceden ödenen maaşlar ve afiş asma indirme, çift sandıkta oy kullanılması iddialarının yer aldığını belirtti.

Komitenin, önerileri üzerinde Meclis’te ciddi tartışmalar yaşandığına işaret eden Akansoy, o dönemin milletvekillerinin paylaştığı önerileri aktardı.

“O DÖNEMDEKİ ÖNERİLERİN CİDDİYE ALINMAMASI NEDENİYLE BUGÜN BENZER OLAYLAR TEKRARLANIYOR”

Akansoy, o önerilerin ciddiye alınmaması nedeniyle bugün benzer olayların tekrarlandığını ifade ederek, önemli olanın KKTC vatandaşlarının kendine yetecek bir sistem yaratması olduğunu kaydetti.

Bugün yaşanan olaylarla ilgili örnekler vererek bunların yeniden yaşanmaması için yapılması gerekenin kafa kafaya vererek çözüm üretmezse demokrasinin zarar göreceğini söyleyen Akansoy, sürekli aynı söylemlerin yapıldığını her dönemde eskimiş fikirlerle zaman kaybedildiğini belirtti.

Demokrasinin gelişebilmesinin farklı siyasi görüşlerin buluşarak sahip çıkmasıyla alakalı olduğunu kaydederek hükümetin seçimlerin araştırılmasıyla ilgili pazartesi vereceğini açıkladığı önergenin geçmişte yaşananlara ışık tutabilecek olmasının önemine değinen Akansoy, bu tür konuları sürekli gündemde tutacaklarını vurguladı.

Akansoy, demokraside açılan yaraları sarmak için de birlikte çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

ÇELER: “ÖZEL SEKTÖRÜN VE KÜÇÜK ESNAFIN YAŞADIĞINDAN KİMSENİN HABERİ YOK”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler de “Ülkenin sürüklendiği kaos” hakkında konuştu.

Ülkede yaşanan krizin sadece kamuyu etkilediği fikrinin ülkeyi böldüğünü, hatta bu söylemlerin TC’de yapılan açıklamalara bile yansıdığını söyleyen Çeler, “Özel sektörün ve küçük esnafın yaşadığından kimsenin haberi olmadığı için konu da olmuyor” dedi.

Çeler, pandemi sürecinde yaşanan sıkıntıların tüm ülke sektörlerini etkilediğini, hal böyleyken 13. maaşın bu şekilde gündem olmasının farklı çevrelerde tepki çekmesinin normal olduğunu belirterek, sektörlerin canlanmasını sağlayacak adımlar atılmadığı sürece bu kaosun yükseleceğini söyledi.

“ÖZEL SEKTÖR VE ESNAF YİNE Mİ UNUTULDU?”

Zeki Çeler, dün itibariyle geleceği söylenen paranın, altyapıya ve yarım kalan projelerin tamamlanması için harcanacağı bilgisi aldığını belirterek, “Özel sektöre yine mi bir şey yok, esnaf yine mi unutuldu?” diye sordu.

Çeler, dünyanın farklı ülkelerinde uygulanan ekonomik tedbirlere örnekler vererek, özel sektör için yapılabileceklere ama yapılmayanlara da değindi

Hükümetin zaten bir şey yapmaya niyeti olmadığını, maaşları ödeyerek seçime gitmeyi planladığını savunan Çeler, ekonominin düzelmesi istenirse doğru adımların atılması gerektiğini ve elde olan turizm, eğitim gibi sektörleri canlandırmak için çalışma başlatılmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Zeki Çeler, ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilmesinde toplumun bireylerine büyük görevler düştüğünü, ilk olarak toplumun bunu istediğini göstermesi gerektiğini belirterek, “Kimse unutmasın ki kamunun özele, özelin de kamuya ihtiyacı var” dedi.

Çeler, yabancı iş gücünün yurt dışına para aktarmasının de ülke maliyesini etkilediğini, ucuz işçilik mantığıyla ülkenin zarara uğratıldığını belirtti.

ŞAHİNER: “KOMİTELER OLUŞTURULMALI, SEÇİM YASASI BİR AN ÖNCE DEĞİŞTİRİLMELİ”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de “Hükümetin çözmesi gereken acil konular” hakkında konuştu.

Şahiner, pandeminin zaten var olan sorunlara tuz biber olduğunu kaydederek, sorunları çözmek için bugün beklenen istikrarlı, güçlü bir hükümet değil, azınlık hükümetiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Hükümetin atması gereken adımları sıralayarak, Meclis’te divan seçilmediği için komitelerin bile kurulmadığına işaret eden Şahiner, UBP’nin bir an önce kendi iç sorunlarını çözmesini temenni etti.

Şahiner, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın bir an önce ele alınması gerektiğini dile getirerek, bu yasayla ilgili yaşanan ve yaşanacak sorunlara örnek verdi. Yasada değişiklik yapılmaması halinde erken seçime gidilmesinin de ülkeyi çok zora sokacağını dile getiren Şahiner, bugün değilse bile kısa süre sonra seçim sistemini dijitalleştirmek zorunda kalınacağını savundu.

Siyasete güven duygusu zedelenen vatandaşların seçim sistemiyle ilgili de çekinceleri olduğunu belirten Şahiner, dijitalleşmenin faydalarını sıraladı.

Erken seçim tarihine yetiştirilemese bile vatandaşa deneme amaçlı seçenek sunulabileceğini söyleyen Şahiner, komitelerin bir an önce oluşturularak seçim yasasının hızlı şekilde değiştirilmesinin en elzem konular olduğunu kaydetti.

Şahiner, iletişimsizliği görülen hükümetten ne beklenebileceğini sordu.

Salahi Şahiner’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul bir sonraki toplantısını 28 Aralık Pazartesi saat 10.00’da yapacak.