banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası
Trafik kazası
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Ataoğlu: “Sağlık çalışanlarımız milletimizin kahramanı”
Polis, Kantara bölgesindeki yollarda buzlanma nedeniyle sürücüleri uyardı
Sürücülerin dikkatine!
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
“En büyük pay hiç şüphesiz...
Ne iş olsa yaparım abi!
Ne iş olsa yaparım abi!
banner404

Meclis çalışmaları tamamlandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Acil çözülmesi gereken sorunlar” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

14 Mart 2022 Pazartesi 20:00
Meclis çalışmaları tamamlandı

UBP’nin manifestosunda kendi ayakları üzerinde duran bir mali durum yaratma yazdığını dile getiren Şahiner, kendi kabinesini kurumayan bir partinin nasıl kendi ayakları üzerinde duran bir mali yapı yaratacağını sordu.

Yapılması gerekenin kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması olduğunu dile getiren Şahiner, devlette dijitalleşmenin önemine dikkat çekti.

CTP olarak stabil para birimine geçişin UBP tarafından onaylanmadığını dile getiren Şahiner, “sanal bet ve forex”in yasallaşarak devletin kasasına para gireceğinin söylenmesini ise tamamen kumara bağlı öneriler olarak değerlendirdi ve vatandaşın cebindeki beş kuruşu da sıfırlayacağını söyledi.

Ekonomik göstergelerin kötü olduğunu dile getiren Şahiner, üretimin durma noktasına geldiğini ve üretimin durması halinde ise duran üretimin geriye dönmesinin nerdeyse imkansız olacağını, bu nedenden dolayı da üretimin önünün açılması veya korunması yönünde çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

İleriki dönem içerisinde üretimin pazara taşınmasının pahalılık nedeniyle olmayacağına dikkat çeken Şahiner, akaryakıt zamlarından dolayı üretimin imkansız hale gelebileceğini söyledi.

Hükümetin yabancı yatırımcı sevdalısı olduğunu söyleyen Şahiner, yerli yatırımcının desteklenmesi gerektiğini anımsattı.

ÖZTÜRKLER

Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler’in, “Madde ve dijital bağımlılık” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Öztürkler, sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Çok uzun yıllar eğitim alanında çalıştığını dile getiren Öztürkler, madde ve dijital bağımlılığın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için bu konuya değinmek istediğini kaydetti.

Madde bağımlılığı konusuna da değinen Öztürkler, madde bağımlılığın yaş oranının düştüğünü sadece üniversite öğrencilerinde değil çok daha küçük yaşlara ulaştığını kaydetti.

banner341
Dijital bağımlılığı olan kişilerde yaşanan sıkıntıları da anlatan Öztürkler, bu dönemde dijital bağımlılık konusunda ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Öztürkler, eğitimci ve Milletvekili olarak madde ve dijital bağımlılık konusunda yapılan tüm çalışmalara katkı koyacağını kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “Mazot Zammı ve Toplu Taşımacılık” ile ilgili konuşma yaptı.

Hamzaoğulları tüm sağlıkçıların tıp bayramını kutladı.

Başbakanın, uzattıkları eli kabul etmediğini dile getiren Hamzaoğlulları, bu sürecin daha fazla uzamamasını ümit etti.

Toplu taşımacılığın çiçeği burnunda bir bakan tarafından yönetilmeye çalışıldığını ve bu mesleği bilmeyen birinin başarılı olamayacağını dile getiren Hamzaoğulları, özellikle talebe taşımacılığında yaşanan sıkıntıları anlattı.

Kar-İş yönetimi ile görüşerek talep ve isteklerini Meclis kürsüsünden okuma sözü verdiğini anlatan Hamzaoğulları, Kar-İş yetkililerin hükümetten korktuğunu ve kendisine taleplerini iletmediklerini kaydetti.

Güney’de taşımacılığın şirketler üzerinden yapıldığını dile getiren Hamzaoğulları, Güney’de uygulanan sistemi anlattı.

Konuşmaların ardından sözlü sorulara geçildi. Milletvekillerinin sözlü sorusunun olmaması nedeniyle Meclis Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 21 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

banner360
Son Güncelleme: 14.03.2022 23:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Yemlik arpa fiyatında uzlaşı sağlandı
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Öğrenci taşımacılığı yarın devam edecek
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Meclis devam ediyor
Meclis devam ediyor
CTP Milletvekili Asım Akansoy'un Meclis konuşması
CTP Milletvekili Asım Akansoy'un Meclis konuşması
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Meclis’te güncel konuşmalar yapılıyor
Polis hizmet davasına erteleme
Polis hizmet davasına erteleme
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı
Bakanlar Kurulu Meclis’te toplandı
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın Meclis konuşması...
Yarın yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
Yarın yer yer karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim