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Meclis çalışmaları devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili  Ürün Solyalı  “Kamu Yönetiminde ve Siyasi Partilerle Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” başlıklı  güncel bir konuşma yaptı.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:45
Meclis çalışmaları devam ediyor

Solyalı, demokratik sistemlerin en önemli özelliklerinden birinin de şeffaf ve hesap verebilir yöneticiler  ve siyasi partiler olduğunu; siyasi partilerin ülke gündeminden ayrılamayacağını belirtti

Konuşmasında, hukuk devleti, şeffaflık ve hesap verebilirlik başlıkları üzerinde yoğunlaşacağını ifade eden Solyalı, son bakan değişimiyle ilgili eleştirilerde bulundu ve kamusal alanı teşkil eden bir meselenin bir partinin iç meselesi olarak değerlendirilemeyeceğini, konuyu Başbakan’ın bu şekilde açıklamasının bir bahane olduğunu söyledi.

Hükümet ve başbakanla ilgili olarak hukuki tanımı  “vesayet altındaki kişiler” olan  “mahcur” kelimesini kullanan Solyalı, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu’nu Cumhurbaşkanı’ndan önce  TC Elçiliği'ne sunduğu iddiasında bulundu. Solyalı bunun kendi kendini yönetme yetisinde olmadığını ileri sürdüğü hükümetin Bakanlar Kurulu’nu vasisine sunması olarak değerlendirdi.

Bu müdahalenin nedeninin hem milletvekilleri hem de toplumla paylaşılması gerektiğini söyleyen Solyalı, var olduğunu iddia ettiği, vesayet ve mahcur ilişkisi konusunda da hesap verilmesini istedi.

Eski başbakanlardan Hüseyin Özgürgün’ün geçtiğimiz hafta bir televizyon programında yaptığı, hesabında bulunan  16 milyon lira tutarındaki paranın UBP’ye bağış olarak verilen, partinin parası olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Solyalı, şeffaflık adına bu konuya açıklık getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Partilere yapılan bağışların miktarıyla ilgili olarak yasada bir kısıtlama bulunduğunu kaydeden Solyalı, bunun parti içi bir mesele değil anayasa mahkemesi huzurunda açıklık  getirilmesi  gereken bir konu olduğunu, ayrıca parayı aktaran kişilerle de ne tür bir ilişki içinde olunduğunun açıklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yapılan bazı açıklamalarda Falyalı için “UBP’nin finansörü” dendiğini iddia ederek bu konuda da izahat istedi.

Kıb-Tek’le ilgili olarak da konuşan Solyalı, Kıb-Tek’le ilgili olarak Ombudsman tarafından da ortaya konan, kurumun zarar ettirildiği, ihalesiz akaryakıt alındığı, kirli akaryakıt gibi hususlar konusunda ilgili bakan  ve kurum yöneticilerinden hesap sorulmasını istedi; bu konuda hükümet yetkililerinin ne tür adımlar atmayı planladıklarını sordu.

TALAT

Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat da  “Kıbrıslı Türklerin Bağımsızlık Çıkmazı”  konulu  güncel bir  konuşma yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre’nin  seçildikten sonra yaptığı selamlama konuşmasında “KKTC’nin bağımsızlık ve egemenliğine sahip çıkacağız” demesiyle  içlerine su serpildiğini kaydeden Talat,  KKTC’nin bağımsızlık ve egemenliğine yapılacak müdahalelere bir set çekeceğini düşündüklerini, ancak 1 hafta bile dolmadan hayal kırıklığı yaşadıklarını anlattı.

Kabine değişikliğinin bir “dayatma” olduğu görüşünü dile getiren Talat, bunun TC tarafından yapılan bürokratik  bir dayatma olduğu konusunda hem bir birlerine hem de halka dürüst davranmak zorunda olduklarını söyledi.

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Talat, konuyla ilgili olarak yapılan “Başbakanın kendi tasarrufudur” şeklindeki açıklamanın ise halka saygısızlık olduğunu belirtti.

“Töre’nin devlete inananlar ve inanmayanlar” şeklindeki ayrıştırıcı olduğunu savunduğu açıklamayı eleştiren ve “devlet bir din midir, bir kutsal mıdır ki inanıp inanmayalım “diyen Talat, devleti kutsallaştırmanın son derece tehlikeli  olduğunu, çünkü devletin  insana hizmet için var olduğunu belirtti.

Talat, “Kutsallaştırırsa insanlara hizmet etmek için var olan bir aygıtın halka baskı aracı olarak kullanılmasının önünü açmış olursunuz” dedi.

KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olmak üzere kurgulanmış bir devlet değ olmadığını kaydeden Talat, KKTC’nin kendi kurumlarıyla devleti yöneten bir yapıya sahip olmadığını belirtti.

Talat, “Kendi güvenliği başka bir devletin sorunluluğunda olan bir devlet, ya da kabinesine bir başka devletin şekil verdiği bir devlet bağımsız olabilir mi” dedi.

Falyalı cinayetine atıfta bulunan ve tetikçiliğiyle ünlü bir kişinin cinayetten saatler sonra elini kolunu sallayarak ülkeden çıktığını, bunun KKTC’nin istihbaratı olmadığını ortaya koyduğunu kaydeden Talat, süslü püslü lafların bu gerçekleri değiştirmediğini belirtti.

KKTC’nin sağ siyasetin gözünde de hiçbir zaten bağımsız ve egemen bir devlet olmadığını söyleyen Talat, gerçekleşen müdahalelerin aslında UBP hükümetinin mensuplarının bağımsızlıkla ilgili bir derdi olmadığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Talat, “Kıbrıslı Türker’in  kendi kendini yönetme idaresini  ortaya koyma derdi bizim derdimizdir. Bu iradeyi ve istenci ortaya koyan biziz” diye konuştu.

Kıbrıs  demokrasisine yoğun bir saldırı yapılmakta olduğunu savunan Talat, Türkiye’de şu an AKP MHP ittifakının KKTC ile ilgili ortaya koyduğu politikaların sağlıklı bir noktada olmadığını söyleyen Talat,  yürütülen politikalara çanak tutan bir yönetim ise şanssızlıkları olduğunu belirtti.

Talat, müdahalelerin giderek artmasından ise hükümeti sorumlu tuttu.

CTP  milletvekilleri olarak Kıbrıslı Türkler’in  iradesine yapılan müdahalelere  sessiz kalmayacaklarını kaydeden Talat, “Siz bu devlete inanıyorum diyeceksiniz federal bir çözüm savunan kişilere hainlik yakıştırması yapacaksınız. Ama müdahalelere çanak tutacaksınız ve biz de bunları sindireceğiz. Eğer ülkeyi kendi iradenizle yönetme gibi bir derdiniz varsa bu müdahaleye izin vermezdiniz” dedi.

Talat,  KKTC ve TC arasında 2 devlet ilişkisi kalmadığını da belirterek, şu an AKP-MHP ittifakı ile UBP ilişkisi bulunduğunu kaydetti;  toplumun bunu kabul etmediğini ve Kıbrıslı Türkler’in bu yönde yürüteceği mücadelenin öncüsünün de  CTP milletvekilleri olacağını ifade etti.

İçinde buldukları ekonomik çıkmazda kendi planlarını kendi kurumlarıyla yapan bir iradeyle muhtaç olduklarını kaydeden Talat,  zorlukların bu hükümetle aşılamaycağını söyledi.

Çıkış yolu için planlama programlama yapmak gerektiğini söyleyen Talat “Ama bir kabineyi bile belirleyemeyen anlayış bu planlamaları gerekli çalışmaları yapmaktan uzaktır” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 15.03.2022 00:17
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