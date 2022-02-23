"Meclis başkanlığını kabul etmeyeceğim"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuştu.

“KABİNE İÇİN SÖZ VERİLMİŞTİ”

Altuğra, kabinede görev alacağına dair söz verildiğini, kabine açıklandığı zaman ise ortaya farklılıklar çıktığını söyledi; "Herkese söz verildiği gibi bana da söz verildi" dedi.

“TALEBİM OLMADI”

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için isminin geçtiğini, kendisinin ise bu yönde talebi olmadığını ifade eden Altuğra, “Başbakan, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bana Cumhuriyet Meclis Başkanlığı’nı teklif etti” dedi.

“OYLAMAYA GİRMEYECEĞİM”

Farklı adayların da olduğunu, bu nedenle aday olmadığını belirten Altuğra, “Oylama, parti içerisinde bölünmeyi getirir. 3-5 arkadaş, birbirine gönül koyacak.” dedi.