Meclis Başkanlığı seçiminde Canaltay’a ret çıktı

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE CANALTAY’A RET ÇIKTI

BAŞBAKAN SANER ERKEN SEÇİM ÖNERDİ

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU’NDA MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN YAPILAN İKİNCİ TUR SEÇİMDE, CANALTAY, 48 MİLLETVEKİLİNDEN 19 KABUL, 27 RET VE 2 ÇEKİMSER OY ALDI

Milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na aday olan Resmiye Canaltay’a ikinci kez ret oyu verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Meclis Başkanlığı için yapılan ikinci tur seçimde, Canaltay, 48 milletvekilinden 19 kabul, 27 ret ve 2 çekimser oy aldı.

Oylama sonucunu açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Canaltay’ın adaylığının ikinci kez reddedildiğini ifade ederek, seçimi ertelediğini ve tekrar Danışma Kurulu’nda değerlendirileceğini söyledi.

SANER KÜRSÜYE GELDİ, ERKEN SEÇİM ÖNERDİ

Başbakan Ersan Saner, seçim ardından söz alarak, ikinci kez 27 oyla ret alındığını kaydetti ve muhalefete erken seçim tarihini belirleme çağrısı yaparak, “Erken seçimi öneriyoruz” dedi.

ÖZYİĞİT: "SAĞDUYULU GEÇİŞ SÜRECİ"

Daha sonra kürsüye gelen TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in, müdahalelerle bir yere gidilemeyeceğinin görüldüğünü söylemesi üzerine Saner ile kısa süreli tartışma yaşandı. Özyiğit, seçime gitmekten çekinmediklerini ifade ederek, zorlama hükümet yerine hep birlikte konuşup sağduyulu bir şekilde bu geçiş sürecini yapabileceklerini söyledi.

ÖZERSAY: "AYNI İSİMDE ISRAR ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEK DOĞRU DEĞİL"

HP Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay da, herkesi sağduyuya çağırarak, hükümetin eğreti olduğunu daha önce söylediklerini, kendi içinde sorunları çözemeyen hükümetin ülke sorunlarını nasıl çözebileceğini sordu. Özersay, aynı isimde ısrar edip ülkeyi kaosa sürüklemenin doğru olmadığını ancak seçime hazır olduklarını kaydetti.

ERHÜRMAN: “BU AÇIKLAMAYI HÜKÜMETİN İSTİFASI OLARAK KABUL EDİYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise seçimin hükümetin ölü doğduğunun teyidi olduğunu ifade ederek, ret oylarının Canaltay’a değil UBP’ye olduğunu kaydetti. Erhürman, Başbakan’ın da bu ret oylarını hükümete yönelik almasının olumlu olduğunu, seçim yasası değişikliği ihtiyacını partilerin görüşebileceğini, bugünkü açıklamayı hükümetin istifası olarak kabul ettiklerini söyledi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bugünden sonra istihdam ve benzeri faaliyetlerin de doğru olmayacağını ifade ederek, en erken zamanda seçime gidilecekse gidileceğini ama her ne yapılacaksa hükümet değil hep birlikte yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, bu durumdan mutlu olmadıklarını, ret oylarının Canaltay’a değil, hükümete güvensizlik olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından gruplar arası mutabakatla Meclis’in bugünkü toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı alınan karar uyarınca 18 Ocak Pazartesi yapılacak.