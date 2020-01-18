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Meclis Başkanı Uluçay Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

Meclis Başkanı Uluçay Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

18 Ocak 2020 Cumartesi 11:43
Meclis Başkanı Uluçay Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti

Ziyarette, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin müdürleri de hazır bulundu. Uluçay, ziyaret sırasında anı defterini de imzaladı.

MANAVOĞLU: “EKSİKLİKLERE RAĞMEN GÖREVİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ziyaretinden dolayı Uluçay’a teşekkür ederek, bazı eksiklikler olmasına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Meclis’ten beklentilerinin; “gelen yasa önerilerinin bir an önce yürürlüğe girmesi ve bu vesileyle görevlerini daha iyi bir şekilde yapmak” olduğunu ifade eden Manavoğlu, son geçen Polis Örgütü Yasasına verilen destekten dolayı da teşekkür etti.

ULUÇAY: “POLİS ÖRGÜTÜNÜN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, ülkedeki asayiş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin sağlanması ve ülkedeki insanların huzur içerisinde yaşayabilmesi için canla başla çalışan bir Polis Örgütü olduğunu vurguladı. 

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Yöneticiler olarak Polis Örgütünün eksikliklerinin giderilmesi için çalıştıklarını ifade eden Uluçay, özellikle personel sıkıntısını çözme adına son dönemde girişimler olduğunu anımsattı.
Uluçay, yasaların uygulanmasında ortaya çıkan eksiklerinin sonlanması ve güncellenmelerin yapılabilmesi için örgütün tespit ettiği konuların ileriye taşınabilmesi maksadıyla üzerlerine düşen görevi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

“YAPILAN ARAŞTIRMALARDA POLİS ÖRGÜTÜ EN GÜVENİLİR KURUMLARIN BAŞINDA…”
Ülkede yapılan araştırmalarda Polis Örgütünün en güvenilir kurumların başında gelmesinin, örgütün canla başla çalışan bir kurum olduğunun göstergesi olduğuna işaret eden Uluçay, görev yapan tüm Polis Örgütü çalışanlarını kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

 

Son Güncelleme: 18.01.2020 14:52
Anahtar Kelimeler:
Teberrüken Uluçay Süleyman Manavoğlu Ziyaret
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