Meclis Başkanı Uluçay, Parlamenterler Birliği’ni kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Parlamenterler Birliği’ni kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan KKTC Parlamenterler Birliği Başkanı, eski Dışişleri Bakanlarından Vedat Çelik, birliğin yeni yönetiminin belirlendiğini, bu vesileyle ilk ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ziyaret vesilesiyle Birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, birliğe üye eski parlamenterlerin her birinin ülkenin gelişimine önemli katkılar yaptıklarını söyleyerek, bundan sonraki süreçte de aynı katkıların devam edeceğine inanç belirtti.

Başkan Uluçay, birliğin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.