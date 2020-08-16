Meclis Başkanı Uluçay Lefke Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile bölge sorunlarını görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Lefke’de Kaymakam Sadi Güneş ve Belediye Başkanı Aziz Kaya ile bölge sorunları ve yapılabilecekler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Cumhuriyet Meclis’inden verilen bilgiye göre, Lefke Belediyesi binasında gerçekleşen görüşmede Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Mesut Genç de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay görüşmede yaptığı konuşmada, Lefke’nin ilçe olarak ilan edilmesinin ardından bir takım kurumsal sorunların hala giderilemediğinin görüldüğünü, bu sorunların giderilmesinin boyunlarının borcu olduğunu kaydetti ve bu çalışmalara herkesin katkı koymasının önemine vurgu yaptı.

Uluçay, bundan sonrasına dönük olarak Lefke’nin ilçe olarak yer almasında yaşanan sorunların aşılması ve altyapı sorunlarının giderilmesi anlamında yapılacak yasal çalışmalarda her türlü katkıyı vereceklerini dile getirdi.

Güzelyurt-Lefke yoluna değinen Uluçay, yolun çok az bir bölümünün kaldığını anımsattı ve yolun tamamlanmasıyla Lefke’nin ilçe kimliğini tam anlamıyla kazanması çalışmalarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.