Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katıldı.

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında Mekke şehrinde düzenlenen 14'üncü İslam Zirvesi'nin teması “Elele geleceğe” olarak belirlendi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle temsil edildiği zirvede KKTC de Uluçay’ın Başkanlığındaki heyet ile gözlemci ülke statüsünde temsil edildi.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud ile de görüşme fırsatı bulan Başkan Uluçay, birçok devlet ve hükümet başkanı ile birlikte zirvenin açılış seremonisinde de yer aldı.

Başkan Uluçay ayrıca törene katılan heyet başkanlarıyla zirvenin aile fotoğrafında da bulundu.

ULUÇAY

Zirveyi değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, gözlemci statüsüyle yer aldıkları bu ve benzeri birçok İİT toplantısının Kıbrıs Türkünün sesinin duyurulmasında önemli fırsatlar yarattığına işaret etti.

Zirve kapsamında, birçok ülkeden gelen heyet başkanı ile biraraya gelme şansı bulduğuna dikkat çeken Uluçay, görüşmelerinde muhataplarına başta Kıbrıs sorunu konusu olmak üzere izolasyonların kaldırılması ve özellikle de sportif alandaki kısıtlamaların sonlandırılması yönünde çağrı yaptığını dile getirirken, ada etrafında bulunan hidrokarbonların çatışma değil iki tarafın işbirliği yapmasına yönelik önemli bir fırsata dönüşmesini temenni ettiğini belirtti.

KKTC’ye bu akşam saatlerinde dönmesi beklenen Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü Seniha Birand Çınar ve Begüm Tuncalı bulunuyor.