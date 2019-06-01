banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Polisten kaçak avı
POLİSTEN KAÇAK AVI
Hükümet güvenoyunu aldı
HÜKÜMET GÜVENOYUNU ALDI
Yaktığı otlar yangına neden oldu
YAKTIĞI OTLAR YANGINA NEDEN OLDU
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Polisten kaçak avı
Kapat

Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı

Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:03
Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  Suudi Arabistan’da düzenlenen  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirve toplantısına katıldı.

2016 yılından beri İİT Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye’den bu görevi devralan Suudi Arabistan’da, Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud başkanlığında Mekke şehrinde düzenlenen 14'üncü İslam Zirvesi'nin  teması  “Elele geleceğe” olarak belirlendi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyetle temsil edildiği zirvede KKTC de Uluçay’ın Başkanlığındaki heyet ile gözlemci ülke statüsünde temsil edildi.

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud  ile de görüşme fırsatı bulan Başkan Uluçay, birçok devlet ve hükümet başkanı ile birlikte  zirvenin açılış seremonisinde de yer aldı.

Başkan Uluçay ayrıca törene katılan heyet başkanlarıyla zirvenin aile fotoğrafında da bulundu.

banner317
Pakistan Başbakanı İmran Han,  Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas gibi bir çok ülke yöneticisi zirvede yerini aldı.

ULUÇAY

Zirveyi değerlendiren Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  gözlemci statüsüyle yer aldıkları bu ve benzeri birçok İİT toplantısının Kıbrıs Türkünün sesinin duyurulmasında önemli fırsatlar yarattığına işaret etti.

Zirve kapsamında, birçok ülkeden gelen heyet başkanı ile biraraya gelme şansı bulduğuna dikkat çeken Uluçay,  görüşmelerinde muhataplarına başta Kıbrıs sorunu konusu olmak üzere izolasyonların kaldırılması ve özellikle de sportif alandaki kısıtlamaların sonlandırılması yönünde çağrı yaptığını dile getirirken,   ada etrafında bulunan hidrokarbonların çatışma değil iki tarafın işbirliği yapmasına yönelik önemli bir fırsata dönüşmesini temenni ettiğini belirtti.

KKTC’ye bu akşam saatlerinde dönmesi beklenen Başkan Uluçay’ın heyetinde Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir, Meclis Protokol ve Dışilişkiler Müdürü Yasa Yeşilada, Dışişleri Bakanlığı İİT ile İlişkiler Müdürü  Seniha Birand Çınar ve Begüm Tuncalı bulunuyor.

Son Güncelleme: 01.06.2019 15:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi İçin İmzalanan Sözleşmeyi Eleştirdi
Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi İçin İmzalanan Sözleşmeyi Eleştirdi
Vedia Okutan Gaydeler’in 50 Parçadan Oluşan “‘eşyanın Ruhu’  yekpare Geniş Bir An” Adlı Kişisel Seramik Sergisi Ctp Genel Başkanı Tufan Erhürman Tarafından Açıldı…
Vedia Okutan Gaydeler’in 50 Parçadan Oluşan “‘eşyanın Ruhu’  yekpare Geniş Bir An” Adlı Kişisel Seramik Sergisi Ctp Genel Başkanı Tufan Erhürman Tarafından Açıldı…
Ltb Ücretsiz İngilizce Kursları Yıl Sonu Müsameresi Atatürk İlkokulu’nda Gerçekleşti
Ltb Ücretsiz İngilizce Kursları Yıl Sonu Müsameresi Atatürk İlkokulu’nda Gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi
KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”
KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”
Taksim Sahası’nda Bugün “dünya Çocuk Günü” Etkinliği Var
Taksim Sahası’nda Bugün “dünya Çocuk Günü” Etkinliği Var
Tatar: “Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık”
Tatar: “Kalkınma ve reform hükümeti olma hedefiyle yola çıktık”
7. Leymosunlular geleneksel pikniği 9 Haziran’da
7. Leymosunlular geleneksel pikniği 9 Haziran’da
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünyadaki Her Çocuğun Sağlıklı, Yeterli Beslenme, Barınma, Eğitim, Dinlenme, Tıbbi Bakım, Oyun Oynama Gibi Hakları Olduğunu Hatırlattı
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünyadaki Her Çocuğun Sağlıklı, Yeterli Beslenme, Barınma, Eğitim, Dinlenme, Tıbbi Bakım, Oyun Oynama Gibi Hakları Olduğunu Hatırlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim